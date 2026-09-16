Aptamil yeni çalışmasında ebeveyn sevgisini merkeze aldı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Bebek ve çocuk beslenmesi alanında faaliyet gösteren Aptamil, çocukların gelişim dönemlerine yönelik ürünleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin yeni iletişim çalışmasında ise ebeveynlerin çocuklarının gelişimi, mutluluğu ve geleceği için belirlediği yüksek standartlar ele alınıyor. “Sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır” hedefiyle hazırlanan çalışmada, ebeveynlerin daha iyisini isteme, farklı seçenekleri araştırma ve doğru bilgiye ulaşma çabasına odaklanılıyor.

Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin ebeveynlere yönelik çalışmaları ürünlerin yanı sıra dijital platform ve danışmanlık hizmetlerini de kapsıyor. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen anne-bebek platformu İlkadımlarım, yılda milyonlarca ebeveyne ulaşırken pediatrist, bebek hemşiresi, gıda mühendisi ve farklı uzmanlık alanlarından profesyonelleri bir araya getiriyor. Platform kapsamında sunulan İlkadımlarım Canlı Destek ve Ebeveyn Destek Hattı üzerinden ebeveynler, bebek hemşiresi ve gıda mühendisi gibi uzmanlara ücretsiz ve anında ulaşabiliyor.

Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin bilimsel çalışmalarının temelinde, Hollanda’nın Utrecht kentinde bulunan Nutricia Anne Sütü Araştırma Merkezi yer alıyor. Anne sütü ve bebek beslenmesi alanlarında 50 yılı aşkın süredir araştırmaların yürütüldüğü merkezde elde edilen bilimsel birikim, ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılıyor. Üretim aşamasında ise hammaddeden son ürüne kadar 1.000’in üzerinde kontrol noktasında mikrobiyoloji, besin öğeleri, alerjen, fiziksel ve kimyasal özellikler ile duyusal analizler gerçekleştiriliyor.

“Sorumluluğumuz, yüksek standartlara uzmanlığımızla ulaşmak”

Kampanyanın çıkış noktasının ebeveynlerin çocuklarına duyduğu sevgi olduğunu belirten Aptamil Pazarlama Lideri Nida Benan Özer, “Ebeveynlerin çocuklarına duyduğu sevgi, onlar için aldıkları her kararda standardı doğal olarak yükseltiyor. Yeni kampanyamızın çıkış noktası da bu güçlü gerçek. Bizim sorumluluğumuz, ebeveynlerin belirlediği bu yüksek standarda bilimsel araştırmalarımız, kalite yaklaşımımız ve uzmanlığımızla ulaşmak. ‘Sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır’ derken ebeveyn sevgisiyle yarışmayı değil, o sevginin ortaya koyduğu beklentiyi anlamayı ve desteklemeyi ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuğunuz için aldığınız her kararın merkezinde sevgi var”

Çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde ebeveynlik deneyimine ve bilimsel uzmanlığın önemine dikkat çeken Kampanyanın yeni reklam filmine sesiyle eşlik eden ünlü sanatçı Karsu, “Ebeveyn olduğunuzda, çocuğunuz için aldığınız her kararın merkezinde sevgi var. Bu sevgi, sizi her gün daha iyisini öğrenmeye, daha çok soru sormaya ve daha doğru bilgiye ulaşmaya yöneltiyor. Benim için Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin yeni kampanyası tam olarak bunu anlatıyor. Bebeğimi sevgimle büyütürken arkamda 50 yıllık bir bilimsel birikimin, bağışıklığı ve anne sütünü inceleyen koca bir uzman ekibin durduğunu bilmek, bu sevgiyi bilimle güçlendirmek bana muazzam bir güven veriyor. Sevgi çıtayı yükseltiyor; uzmanlık ve bilim ise ebeveynlerin bu yolculukta kendilerini daha güçlü ve desteklenmiş hissetmesine katkı sağlıyor. Bu yaklaşımın bir parçası olmak benim için çok anlamlı” dedi.