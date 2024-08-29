Araban sarımsağı için valilik ve belediye iş birliğiyle tesis kuruluyor

GAZİANTEP

Araban ilçesi Dağdancık mahallesinde kurulacak tesislerde; çiftçinin ürününü hızlı bir şekilde işletip paketleyerek tazeliğini koruması ve ürününün değer kazanmasının hedeflendiği protokole; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Vali Yardımcısı Muhammet Önder, Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir katıldı.

Avrupa Birliğinden Coğrafi İşaret Tescili alan Araban Sarımsağının ilimiz için önemli olduğunu ifade eden Vali Çeber sözlerine şöyle devam etti:

“Gaziantep denilince akla ilk olarak iş insanları ve sanayi gelmektedir. Bunun yanında çok önemli bir tarım şehridir. Coğrafi İşaret Tescili alan Araban sarımsağımızın ilçemizin gelişimi ve ekonomisi için çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bizler de Gaziantep için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Kendi adıma emeği geçen herkese teşekkür ediyor, birazdan imzalarını atacağımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum.”

Şehir ekonomisinin tarıma dayalı gıda sanayisinde çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, tarım şehri Gaziantep’te sürdürülebilir kalkınmada Araban ekonomisi için önemli, olan beyaz altın olarak ifade edilen sarımsağın makineleşmesi ve tesisleşmesi amacıyla yeni bir protokolle bir aradayız diyerek şu sözlerle devam etti:

“Baklavadan sonra Avrupa Birliği coğrafi işaretini alan ikinci ürünümüz. Bu tesis ile birlikte pazar payımız artacak, kar oranımız yükselecektir. Şifası bilim insanları tarafından tescillenmiş olan sarımsak; hem ilçe ekonomisini hem de şehir ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir tarımda önemli bir başlangıç olacaktır.” dedi

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen konuşmasında; “Araban ilçemiz bereketli topraklara sahip bir ovadır. İlçemiz hasat döneminde ikinci, üçüncü ürünü elde edebilecek coğrafi konuma ve iklime sahiptir. En önemli ürünümüz beyaz altın diye tarif ettiğimiz Araban sarımsağıdır. 2024 yılı itibariyle 23 bin dekar alanda 40 bin ton sarımsak üretimi yapılmıştır. Bu üretim, Türkiye sarımsak üretiminin yaklaşık 3\1’ne tekabül etmektedir. Araban ilçemiz Türkiye sarımsak üretiminin %50’ den fazlasını karşılayacak potansiyele sahiptir. Günlük kapasitesi yaklaşık 4 bin ton olarak kurulacak olan tesiste ayda 120 ton sarımsak işlenebilecektir.” sözlerini kaydetti.

Araban ilçesinin tarım alanında kalkındırmak için bir araya gelindiğini belirten Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalarından ardından protokol imzalandı ve protokol fotoğraf çekimi ile son buldu.