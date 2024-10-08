Araç kiralama sektörü odalaşma sorunu yaşıyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Araç kiralama sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerin birçok meslek odasından daha fazla olmasına rağmen dertlerini anlatabilecekleri bir mecranın bulunmadığını belirten AKKON Eskişehir ve İç Anadolu Bölge Başkanı Süreyya Öngel, “Esnaf sanatlar odasına başvurduğumuzda en az 300 üyemizin olması gerektiğini söylüyorlar. Eskişehir’de yaşadığımız bu sorun Anadolu’nun diğer şehirlerinde de geçerli. Şehrin nüfusuna göre baktığımızda istenilen üye sayısına ulaşmamız imkansız. Çok ayrı sektörler olmasına rağmen moto kuryelerle birlikte meslek tanımlanması yapıyorlar. Aynı grupta olduğumuzu belirtiyorlar. Bazı üyelerimiz ticaret odasına bazı üyelerimiz şoförler odasına kayıtlı. Tek çatı altında olamadığımız için sektörde çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ekonomik gücümüz olmasına rağmen üye sayımız yetersizliği nedeniyle sesimizi duyuramıyoruz. Sektörümüzü ilgilendiren çok eskiden hazırlanmış ve artık güncelliğini yitirmiş kanunları revize ettiremiyoruz” dedi.

“Alkollü araç kullanan yüzünden biz cezalandırılıyoruz”

Ölümlü kazalarda ruhsat sahibi olarak araç kiralama şirketlerinin sorumlu tutulduğunu aktaran Öngel, “Araçlarımızı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak kiraya veriyoruz. 6 aya kadar kiraya verdiğimiz aracı kullanan kişi alkollü bir şekilde ölümlü kazaya karıştığı zaman kanun bizi sorumlu tutuyor. Kanundaki bu yanlışlık nedeniyle yüklü tazminatlarla karşı karşıya kalıyoruz. 6 ayı geçen kiralamalarda ise böyle bir uygulama yok. Bu durumun adaletsizliğini anlamakta zorlanıyorum. Bu konuyu ilgili mercilere taşımaya çalışıyoruz ama henüz bir çözüm bulabilmiş değiliz. Sorunlarımızı çözmek için sektörümüzün bir araya gelmesi gerekiyor. Ancak bu durum, tek başımıza çözebileceğimiz bir sorun değil. Devletin de bu konuda destek vermesi gerekiyor” diye konuştu.