Aracı Ailesi’nin bağışlarıyla Kocaeli Üniversitesi hastanesi sağlıkta yeni döneme girdi

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Aracı Ailesi’nin bağışlarıyla sağlık alanında önemli yatırımlara kavuştu. İş insanı Vefa İbrahim Aracı’nın ablası Zümran Aracı adına yapılan bağışlarla hayata geçirilen Zümran Aracı Ameliyathanesi, İleri Psikiyatrik Tedavi Ünitesi, 3 Boyutlu TEE Laboratuvarı, 10 özel hasta odası ile İşitme Kabini ve Odyometri Cihazı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Zümran Aracı ve çok sayıda davetli katıldı.

Modern teknoloji, yüksek kapasite

Zümran Aracı Ameliyathanesi; iki katta toplam 400 metrekare alanda, 5 tam donanımlı ameliyathane, 2 endoskopi odası ve 2 derlenme odası ile hizmet verecek şekilde planlandı. Açık kalp ameliyatı, organ nakli ve onkolojik operasyonlara uygun altyapıya sahip merkezde, Da Vinci robotik cerrahi sistemine uyumlu ameliyathaneler de yer alıyor. Üç ameliyathane, işlem sırasında radyolojik görüntüleme gereken operasyonlar için kurşun kaplı olarak inşa edildi.

Psikiyatrik tedavide yeni dönem

Zümran Aracı İleri Psikiyatrik Tedavi Ünitesi, tedaviye dirençli psikiyatrik hastalıklar için kullanılan TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) cihazlarıyla donatıldı. Stanford ve Harvard gibi prestijli üniversitelerde kullanılan bu ileri teknoloji, Türkiye'de yalnızca sınırlı sayıda merkezde bulunuyor.

Kardiyolojide yapay zeka destekli tanı

Yapay zekâ teknolojisiyle donatılan Vefa İbrahim Aracı 3 Boyutlu TEE Laboratuvarı, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda hizmet verecek. FDA onaylı otomatize duvar hareketi skorlama yazılımı ile kalp hastalıklarının tanısında ileri düzey olanaklar sunacak.

“Geçmişe vefa, geleceğe umut”

Aracı Ailesi olarak sağlık, eğitim ve sosyal yaşam alanlarında şehre katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Doğduğumuz ve yaşadığımız bu kente değer katacak hizmetlerde bulunmak bizim için büyük bir sorumluluk. Rahmetli annemiz adına yaptırdığımız Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’nin ardından, KOÜ Hastanemizin teşhis ve tedavi kapasitesini daha da ileri taşımayı hedefledik. Sağlık birimlerinin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kazandırılan eserlerde büyük emeği bulunan Zümran Aracı, “70 yıllık hayatımın en heyecanlı günü. Katkıda bulunmaktan onur duyuyorum. Hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza şifa olsun” şeklinde konuştu.

“Aracı Ailesi bizim için büyük şans”

Aracı Ailesi’nin hastaneye yaptığı katkıların çok önemli olduğunu vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Aksu, “Sevgili Aracı Ailesi hastanemizin vazgeçilmez bir parçası oldu. Onlar bu yatırımları mümkün kıldı ama gizli kalmasını istediler. Biz ise bu desteğin bilinmesini istiyoruz. Sadece yaptıkları bu yatırımlar değil, Türkiye’nin en iyi cihazlarını almaya devam ediyorlar. Palyatif Bakım Merkezi’ni yakın zamanda hayata geçireceğiz. Ailenin varlığı bizim için büyük bir şans. Yaptıklarının hakkını ödemek mümkün değil, biz sadece teşekkür edebiliyoruz” dedi.

“Bağışlar, kapanmayacak defterler oluşturuyor”

Üniversitenin sağlıkta geldiği noktayı ve hayırsever katkıların önemini belirten KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Kocaeli Üniversitesi 32 yıllık olmasına rağmen 320 yıllık üniversite gibi iş yapıyor. Hastanemizde ilk geldiğimizde basit tetkikler yapamazken, bugün robotla ameliyat yapıyoruz. Bu gelişim hepimizin gururudur. Devlet her şeyi yapmaya gücü yetiyor ama yapılacak çok şey var, burada bağışlar hayati önem taşıyor. Eğitim ve sağlığa yapılan bağışlar, kapanmayacak defterler oluşturuyor. Aracı Ailesi bizim için çok kıymetli, kendilerine minnettarız” şeklinde konuştu.

“Bu destekler örnek olmalı”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında kentin kalkınması için böyle örnek hayırseverliklerin artması gerektiğine dikkat çekerek, “Aracı Ailesi bu şehre önemli katkılar sundu. Umuyoruz ki bu destekler başka hayırseverler için de örnek teşkil eder. Üniversitemize ve şehrimize sahip çıkmalıyız. İbrahim Bey gibi kişiler bu kent için çok değerlidir. Deprem sonrası ihtiyaç duyduğumuzda hep yanımızda oldular, destekleri her zaman hissediliyor” diye konuştu.

“Aracı Ailesi’nin yaptıklarını saymak mümkün değil”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, üniversitedeki aidiyet kültürünü överek, “Bu üniversitede ciddi bir aidiyet kültürü var ve bugün hayırla yad edilecek çok özel bir gün. Aracı Ailesi’nin yaptıkları çok büyük ve saymakla bitmez. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, hasta yakınlarının ücretsiz konaklayabileceği bir alan için çalışıyoruz. Bu destekleri için Aracı Ailesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş,“Şehrimiz sağlık ve eğitim alanında ülke genelinde öncü konumda. Nüfusumuz her yıl 60 binden fazla artıyor ve bu yatırımlar bu ihtiyacı karşılamak için çok önemli. Aracı Ailesi, soyadları gibi hayır işlerinde her zaman aracılık ediyorlar. Destekleri için kendilerine şehrimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.