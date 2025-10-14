Aras Spor sezona dayanışma mesajıyla başladı

İZMİR / EKONOMİ

Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aras Spor Kulübü, yeni sezona toplumsal farkındalık mesajı taşıyan özel bir etkinlikle başladı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan açılış maçında kulüp, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personelini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen kız çocuklarını onur konuğu olarak ağırladı.

Sporda toplumsal dayanışmayı ön plana çıkaran kulüp, hem sahada hem saha dışında fark yarattı. Açılış maçında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşan Aras Spor, yalnızca sezon heyecanını değil, “birlikte başarmanın” ilhamını da sahaya taşıdı.

Zeybek gösterisiyle İzmir ruhu sahada

Aras Spor Kulübü, İzmirli taraftarları maç öncesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle karşıladı. Yüz boyama etkinlikleri, manşet yarışmaları ve sürpriz hediyelerle renklenen açılış, Bornova Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü (Border GSK) iş birliğiyle sahnelenen zeybek gösterisiyle taçlandı.

Geçtiğimiz sezon deplasmanlara İzmir’in simgesi boyozu götürerek kentin kültürünü yansıtan kulüp, bu yıl da İzmir’in değerlerini yaşatmayı sürdürdü.

İtfaiyecilere teşekkür plaketi

Bu yıl yaşanan orman yangınlarında gösterdikleri fedakâr mücadele nedeniyle İzmir İtfaiyesi personeli açılışta tribünlerde ağırlandı. Maç öncesinde düzenlenen törende sahaya davet edilen itfaiyecilere, özverili çalışmaları için teşekkür plaketi takdim edildi. Aras Spor Kulübü yetkilileri, “İzmir İtfaiyesi bu topluluğun unutulmaz bir parçası” mesajını verdi.

Kız çocuklarına tribünde ilham veren anlar

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında 25 kız çocuğu karşılaşmayı tribünden izledi. Oyuncularla tanışma fırsatı bulan çocuklar, hem spora hem de güçlü kadın rol modellerine yakından tanıklık etti. Kulüp, sezon boyunca her iç saha maçında tribünün bir kısmını kız çocuklarına ayıracağını duyurdu.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, duyarlı yaklaşımlarından dolayı Aras Spor Kulübü’ne teşekkür etti.

“İzmir bizim evimiz”

Aras Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, sezon açılışının yalnızca sportif bir etkinlik olmadığını belirterek, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Burkutoğlu, “Aras Spor Kulübü olarak Türk voleybolunda birleştirici güç olmayı hedefliyoruz. Bugün sahaya çıkan yalnızca sporcular değil; inandığımız topluluk ruhunu yansıtan bir ekipti. İtfaiyecilerimizden ve kız çocuklarımızdan ilham alıyoruz” dedi.

“İzmir bizim evimiz. Bu sezonu kendi seyircimizle, kendi değerlerimizle açmak bizim için çok kıymetli” diyen Burkutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her adımda hem sporun gelişimine katkı sunmayı hem de topluma değer kazandırmayı önceliklendiriyoruz. İyiliği, duyarlılığı ve birlikte başarmanın coşkusunu tüm sezon boyunca tribünlerle paylaşacağız.”