Aratos Kültür Sanat Ödülü, Hasan Şemsi'ye verildi

MERSİN/EKONOMİ



Ödül töreni, Mersin’in Tarsus ilçesindeki St. Paul Kuyusu civarında bulunan Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) binasında gerçekleşti. Organizasyon kapsamında Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülen Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Onursal Başkanı ve Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, ödülünü Aratos Felsefe Okulu ve Aratos Felsefe Dergisi Kurucusu Uğur Pişmanlık’ın elinden aldı.



Tarsus’a ve Mersin’e değer katmaya devam edeceklerini belirten Hasan Şemsi, ödül için Pişmanlık’a teşekkür etti.



Hasan Şemsi’nin Tarsus'ta kültür sanata önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Uğur Pişmanlık ise “Tarsus’a katkı sunanlara kesintisiz olarak verdiğimiz ödül nedeniyle gururluyum. Umarım artık gelenekselleşen bu ödül nice yıllar devam eder" dedi.



Küçük bir atölyeden dünya liderliğine uzandı

1937’de Tarsus'ta doğan Hasan Şemsi, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Bölümü'nden mezun oldu. Almanya ve Avusturya'da staj yapan Şemsi; Denet Cıvata'da 6 yıl işletme müdürlüğü, STFA Cıvata’da 4 yıl fabrika müdürlüğü ve 2 yıl genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra ağabeyi Yunus Şemsi tarafından Tarsus'ta 150m²'lik alanda kurulan Berdan Makine Atölyesi'nin başına geçen Hasan Şemsi, yıllar içinde geliştirdiği şirketin faaliyetlerini 2000’de Mersin-Tarsus OSB'deki 1500m²'lik yeni fabrikasına taşıdı. Ülke genelindeki çeşitli üniversitelerde dersler de veren Hasan Şemsi, Berdan Cıvata’yı bağlantı elemanları sektöründe dünyanın sayılı markalarından biri haline getirdi.