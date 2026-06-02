Arçelik’ten İzmir’e güçlü perakende yatırımı

Arçelik, tüketici deneyimini en üst düzeye çıkarma hedefiyle ve güçlü bayi ağıyla Türkiye’nin dört bir yanında büyümeye devam ediyor. Marka, İzmir’de gerçekleştirdiği yeni mağaza yatırımlarıyla hem tüketicilerine daha yakın olmayı hem de modern mağazacılık anlayışını daha fazla noktaya taşımayı hedefliyor. Gaziemir, Karabağlar Yeşillik Caddesi, Bozyaka, Göztepe, Buca Evka-1, Buca Kozağaç Meydanı ve Karşıyaka Girne Bulvarı’nda hizmete giren 7 mağazanın açılışı, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Cem Kural: “Bayilerimiz, 71 yıllık başarımızın en büyük gücü”

Yeni nesil mağazaların açılış töreninde konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, “71 yıldır ülkemiz ve tüketicilerimiz için artı değer yaratma hedefiyle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bayilerimizle birlikte büyüyen bir marka olarak, güçlü bayi ağımızı Arçelik’in en önemli değerlerinden biri olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü bağın arkasında, markamızı sahiplenen ve tüketicilerimize en iyi deneyimi sunan bayilerimiz yer alıyor. Biz mağazalarımızı yalnızca ürün satılan noktalar olarak değil; tüketicilerimizin teknolojiyi deneyimleyebilecekleri, ihtiyaçlarına en uygun çözümleri güvenle keşfedebilecekleri özel etkileşim alanları olarak tasarlıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni mağazalarımızla İzmir’deki varlığımızı daha da güçlendirirken, tüketicilerimize daha yakın olmayı ve hizmet kalitemizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Yeni nesil mağazacılık yaklaşımımız doğrultusunda yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.