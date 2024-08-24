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Ardahan, ağustosta beyaza büründü

Ardahan’ın Hanak ilçesinde dolu yağışı meydana geldi, arazi ve yollar beyaza büründü.

Haber Merkezi
İHA
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Ardahan, ağustosta beyaza büründü
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Ardahan’ın Hanak ilçesinde etkili olan şiddetli dolu 10 santimetre kalınlığına ulaştı. Bölgede yollar beyaza büründü, araziler beyaz örtüyle kaplandı.

Ardahan'da dolu sürprizi

Türkiye genelinde sıcak hava vatandaşları olumsuz etkilerken Ardahan’ın Hanak ilçesinde dolu sürprizi yaşandı. İlçeye bağlı Güneşgören, Çiçeklidağ, Çad, Yukarı Aydere ve Aşağı Surmal köylerinde dolu yağdı.

Arazi ve yollar beyaza bürünürken o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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