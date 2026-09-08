Arif Talha Olçar’dan Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü’ne ziyaret

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Teknoloji ve girişimcilik alanında çalışmalarını sürdüren Arif Talha Olçar, görüşmede Business Türkiye projesinin hedefleri, dijital ekonomiye sağlayacağı katkılar ve yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasında oluşturduğu yeni fırsatlar hakkında istişarelerde bulundu.

Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesinin artırılması, yapay zekâ ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilerin yenilikçi projelerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekilen görüşmede, teknoloji ve inovasyon alanındaki güncel gelişmeler de değerlendirildi.

ATO Teknoloji, teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalarının yanı sıra girişimcilik ekosistemine yönelik projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin teknoloji alanındaki faaliyetleri kapsamında Teknogirişim Rozeti almaya hak kazanması da bu çalışmaların önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Arif Talha Olçar, Sayın Sadullah UZUN’un teknoloji ve yapay zekâ alanındaki değerlendirmelerinin kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Business Türkiye projemiz ve güncel yapay zekâ teknolojileri üzerine son derece verimli bir istişare gerçekleştirdik. Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki hedefleri doğrultusunda böylesine değerli görüşmeler gerçekleştirmek, projelerimizin geleceği açısından bizlere önemli katkılar sağlıyor. Sayın Genel Müdürümüz Sadullah UZUN’a ilgileri, destekleri ve yol gösterici yaklaşımları için teşekkür ediyorum.”

Olçar, Business Türkiye başta olmak üzere teknoloji, yapay zekâ ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katma değer sağlayacak yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.