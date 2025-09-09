Arıman "55. yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

1970 yılında Nihat Arıman tarafından Eskişehir’de kurulan Arıman Makine Hırdavat, bugün EMKO’daki mağazasında 20 bini aşkın ürün çeşidiyle üretici firmalara ve fabrikalara hizmet veriyor. Dünya markalarını Eskişehirli sanayicilerle buluşturan firma, ikinci kuşağın enerjisiyle büyümesini sürdürürken 55’inci yılını da düzenlenen etkinlikle kutladı.

Kurucusu Nihat Arıman ve Genel Müdür Serhan Arıman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kutlamaya CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, 26. ve 27. Dönem AK Parti Milletvekili Harun Karacan, AK Parti eski İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş, ETO Başkan Yardımcısı Emre Demir, Yeşilay Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Genel Müdür Serhan Arıman konuşmasında şunları söyledi:“1970 yılında babamız Nihat Arıman tarafından temelleri atılan markamız bugün 55 yaşında. Bu yıllar boyunca işletmemiz adeta yaşayan bir insan gibi oldu; kimi zaman mutlu, kimi zaman hüzünlü, kimi zaman sağlıklı, kimi zaman da zor günler yaşadı. Ancak biz her defasında umutla yeniden başladık, ayağa kalktık ve yolumuza devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin birçok yerinde yüzlerce işletme ve zanaatkâr için çözüm ortağı haline geldik.”