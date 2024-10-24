Arjantin’de Yatağan bıçakları dikkat çekti

TAHİR AYGÜN

Denizli Büyükşehir Belediyesi UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras” olarak kabul edilen Yatağan bıçaklarını, Arjantin’in Tandil şehrinde düzenlenen 4. Dünya Bıçakçılık Başkentleri Toplantısı’nda görücüye çıkardı. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Meclis Üyesi Nurgül Kabukçu, mütercim Nihal Çağdaş ve bıçakçılık zanaatkarları Ömer Altıntaş, Ali Şahin ve Alim Önay katıldı.

Büyükşehir Belediyesi heyeti, gerçekleştirilen tanıtım organizasyonunda, el işçiliğiyle üretilen bıçakların tarihçesini ve yapım sürecini katılımcılara anlattı. Etkinliğe katılan ziyaretçiler, Yatağan ustalarının özel olarak tasarladığı bıçakları inceleyerek üretim teknikleri hakkında bilgi aldı. Arjantin’de gerçekleşen ve dünyanın en önemli bıçak toplantılarından biri olan bu etkinlik, sadece Yatağan bıçaklarını tanıtmakla kalmayıp, Denizli’nin kültürel mirasına yönelik farkındalığı artırmak açısından da önemli bir adım oldu. Etkinliğin ardından Tandil Belediye Başkanı Miguel Ángel Lungh ve Fransa’nın Thiers şehri Belediye Başkanı ve Dünya Bıçakçılık Başkentleri Komitesi Başkanı Stéphane Rodier ile bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Temsil Heyeti, başkanlara Yatağan kılıcı hediye ederken üç şehrin birlikte yapabileceği ortak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Son olarak Arjantin Buenos Aires Büyükelçisi Süleyman Ömür Budak’ı makamında ziyaret eden ekip, kendisine Yatağan kılıcı hediye ederek etkinlik hakkında bilgi verdi.

“Yatağan bıçakları herkesin ilgisini çekti”

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen etkinliğe katılan Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Yatağan bıçaklarının dünyanın dört bir yanından gelen ustalar ve sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandığının altını çizdi. Genel Sekreter Yardımcısı Başkurt etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Arjantin’deki uluslararası bıçakçılık etkinliğinde Yatağan kılıçlarımızı tanıtmak büyük bir gururdu. Eserlerimiz, ustalığımızın ve kültürel mirasımızın bir yansıması olarak büyük ilgi gördü. Bu deneyim, zanaatımızı dünyaya taşımak adına önemli bir adım oldu” ifadelerini kullandı.

“Tarihimizi yaşatmaya ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz”

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye olarak katıldıkları etkinlikle Yatağan Bıçakları’na olan ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, “Tarihimizin ve kültürümüzün en önemli miraslarından biri olan Yatağan kılıçları, bu yıl Arjantin’de düzenlenen uluslararası bıçakçılık etkinliğinde yerini alarak bizleri bir kez daha gururlandırmıştır. Asırlık bir zanaat geleneğini yaşatan Yatağan ustalarımızın el emeği eserleri, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılanması da bizleri çok memnun etmiştir. Bu değerli başarıda emeği geçen tüm ustalarımıza, zanaatkârlarımıza ve organizasyona katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tarihimizi yaşatmaya ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.