Arkas Gemi İnsanı İstihdamında bir kez daha ödüllendirildi

İZMİR / EKONOMİ

Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 100. yılı kapsamında düzenlenen 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde Arkas, “En Fazla Gemi İnsanı İstihdamı Sağlama” ödülünün sahibi oldu. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde gemi insanı istihdamı alanında dördüncü kez ödüllendirilen Arkas adına ödül, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından takdim edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde Tersane İstanbul’da düzenlenen 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi, Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 100. yılı kapsamında denizcilik sektörünü bir araya getirdi. Zirvede Türk deniz ticaretinin gelişimi, küresel deniz taşımacılığındaki güncel başlıklar, limanların geleceği, sürdürülebilirlik ve denizcilikte insan kaynağı konuları ele alındı.

Zirve kapsamında düzenlenen Denizcilik Ödülleri’nde Arkas, “En Fazla Gemi İnsanı İstihdamı Sağlama” ödülüne layık görüldü. Bu ödülle Arkas, Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde gemi insanı istihdamı alanında dördüncü kez ödüllendirildi. Arkas daha önce 2022, 2024 ve 2025 yıllarında “Türk Gemi İnsanını En Fazla İstihdam Eden Firma” ödülünü almıştı.