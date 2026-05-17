Arkas Holding’den uluslararası finansman paketinde ikinci adım

Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından yapılandırılan toplam 335 milyon dolarlık finansman paketi kapsamında, Arkas Holding, Asian Development Bank (ADB) ve DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH ile 75 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Türkiye’de ADB’nin ilk özel sektör altyapı finansmanı olma özelliği taşıyan anlaşma, Arkas Holding’in uzun vadeli yatırım planlarına uluslararası ölçekte güçlü destek sağladı.



IFC, özel sektör ve kurumsal yatırımcıların güçlü desteğiyle finansman paketinin 260 milyon dolarlık ilk fazını Eylül 2025’te tamamladı. IFC ve Arkas Holding, ADB (Asian Development Bank) ve DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH ile finansmanın ikinci fazını hayata geçirerek süreci bir sonraki aşamaya taşıdı.



Sağlanan finansman; Arkas Holding’in önümüzdeki sekiz yıl boyunca Autoport’un kapasite yatırımı başta olmak üzere deniz filosunu modernize etmesine, lojistik kapasitesini artırmasına katkı sağlayacak. Kaynağın aynı zamanda gemi ve lojistik ekipman yatırımları, liman operasyonlarının geliştirilmesi, çekici ve ekipman tedariki gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.



“Uzun vadeli büyüme stratejimizi destekliyor”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas törende yaptığı konuşmada, “IFC ile başlattığımız finansman sürecini, ADB ve DEG gibi güçlü uluslararası kuruluşlarla birlikte ikinci faza taşımak önemli bir adım. Yaptığımız iş birliklerinde her zaman uzun vadeli hedefler koyarız. Yatırımlarımızı birlikte büyütebileceğimiz iş ortaklıklarımızın uzun soluklu olması, yola istikrarlı bir şekilde devam edebilmek bizim için çok önemli. Bu finansman sürecinde de ADB ve DEG ile bu birlikteliğimizi daha da güçlendirmiş olduk.” dedi.

IFC Türkiye Ofisi Yöneticisi Selma Rasavac Avdagic, “Arkas Holding ile 2025 yılında hayata geçirilen finansman paketinin devamı niteliğindeki bu anlaşma, IFC’nin uzun vadeli uluslararası sermaye mobilizasyonundaki rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. ADB ve DEG gibi ortakların da sendikasyon yapısına katılmasıyla, liman kapasitesinin artırılması, filoların ve lojistik ağlarının modernizasyonu ile Türkiye’nin bölgesel ve küresel bağlantısallığının güçlendirilmesi için ilave kaynakları sürece dahil etmeye devam ediyoruz” dedi