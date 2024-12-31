Arkas Line rotasını Hindistan’a çevirdi

İZMİR / EKONOMİ



Arkas Line, 2025 büyüme stratejileri kapsamında hizmet ağını genişletmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam ediyor. Son olarak Amerika ve Kızıldeniz hattıyla küresel taşımacılık ağına yeni rotalar ekleyen şirket şimdi daha ileriye, Hindistan’a uzanarak uluslararası ağını güçlendiriyor.

Dünya Gemi Sahibi Armatörler Listesi’nde 32. sırada yer alan Arkas Line Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, Afrika ve Amerika Doğu Kıyılarındaki başarılı operasyonlarının ardından en son Kızıldeniz ile açtığı kapıdan ilerleyerek servis ağına Hindistan'ı da ekliyor. Şirketin bu adımı hem yeni pazarlara erişimi arttırmayı hem de müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek bir hizmet yapısı sunmayı hedefliyor.

Yeni hatlar, artan kapasite

2.500- 2.800 TEU kapasiteli dört gemi ile 10 Şubat 2025’te başlayacak olan servis, Haziran 2025 itibariyle 5 gemiye çıkacak ve haftalık olarak hizmet vermeye devam edecek. “India Med Service (IMS)” rotası Ambarlı- Evyap - Aliağa - Mersin - Aqaba - Jeddah - NhavaSheva - Mundra - Jeddah - Aqaba - Alexandria - Ambarlı olacak. Aynı zamanda Mundra ve Nheva Sheva limanlarından müşterilerinin yüklerini demiryolu bağlantısı ile Hindistan’ın iç bölgelerindeki önde gelen ticaret merkezlerine de ulaştırarak taşımalarında kolaylık sağlayacak.



Akdeniz’de yeni servis tasarımı



Yeni India Med Service (IMS) hattının hizmete girmesi ile Akdeniz’deki servis ağında yeni bir yapılanmaya da gidilecek. Hindistan Servisi ile birlikte Arkas Line’ın 27 ülkede, 33 servis ile 72 limanda hizmet vereceğini söyleyen Arkas Line CEO’su Can Atalay, “Arkas Line olarak, yeni coğrafyalara açılma ve müşterilere sunduğumuz servis çeşitliliğini artırma yönündeki çalışmalarımız 2025 senesinde artarak devam edecek. Büyüme planlarımız doğrultusunda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma amacıyla servislerimizi daha yüksek verimlilik için yeniden düzenliyor, yeni pazarlara giriyor, filomuzu gençleştirme yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Haziran 2024’ten beri 1.600 TEU kapasiteli iki gemi ile verdiğimiz Kızıldeniz servisimizi Hindistan’a kadar uzatarak yeni coğrafyalara açılıyoruz ve servis kapasitesini 2.800 TEU kapasiteli beş gemi ile büyüterek Hindistan’dan Akdeniz’e yeni ve direkt India Med Service (IMS) başlatıyoruz. Yeni India Med Service (IMS) servisini Akdeniz coğrafyasına daha iyi bir biçimde bağlamak için de yeni bir servis tasarımına giderek GPS/EMS/SEM servislerimizi birleştirdiğimiz ve daha güçlendirilmiş Blue Med Service (BMS) de hayata geçiriyoruz” diye konuştu.