Arkas Lojistik Orta Koridor çözümlerini devreye aldı

İZMİR / EKONOMİ

ABD–İsrail–İran hattındaki gerilimler ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ardından küresel deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar, dünya ticaretinde alternatif lojistik koridorlarını yeniden gündeme getirdi. Bu gelişmeler, Türkiye’nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor’un Asya ile Avrupa arasındaki ticarette stratejik önemini artırdı.



Küresel ticarette yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Arkas Lojistik, başta Çin ve Hindistan olmak üzere Uzak Doğu çıkışlı yükler için farklı taşıma modelleri ve alternatif güzergâhları devreye aldı. Şirket, Orta Doğu operasyonlarını genişleterek Türkiye çıkışlı karayolu taşımacılığı hizmetini de devreye alırken, farklı illerden alınan yükler bölge ülkelerine planlanabilir şekilde ulaştırılıyor.



Şirketin öne çıkan çözümlerinden biri Orta Koridor üzerinden gerçekleştirilen demiryolu, denizyolu ve karayolu entegrasyonuna dayalı taşımalar. Bu modelde Çin’den demiryolu ile Kazakistan’daki Aktau Limanı’na ulaşan yükler, Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan’daki Alat Limanı’na aktarılıyor. Buradan demiryolu ile Gürcistan üzerinden Kars’a, ardından Türkiye içinde İzmit’e taşınan yükler Avrupa’ya sevk ediliyor. Bu hat üzerinden Çin–Avrupa demiryolu taşımalarında transit süre ortalama 35–40 gün olarak gerçekleşiyor.



Arkas Lojistik ayrıca Rail–Truck ve Truck–Air modelleriyle zaman hassasiyeti yüksek yükler için alternatif çözümler sunuyor. Rail–Truck modelinde Çin’den demiryolu ile Türkiye’ye gelen yükler İzmit’te karayoluna aktarılırken, Truck–Air modelinde Çin–Özbekistan hattı karayoluyla, Özbekistan–Türkiye hattı ise havayoluyla taşınarak transit süre yaklaşık 12 güne kadar düşürülebiliyor.



Şirket, Hindistan çıkışlı yükler için de alternatif rotalar uyguluyor. Hindistan’dan Süveyş Kanalı üzerinden Mersin’e ulaşan yükler karayolu ile bölge ülkelerine sevk edilirken, İstanbul üzerinden Gürcistan’ın Poti Limanı bağlantılı çözümler de sunuluyor.