Arkas Lojistik TURQUALITY Hizmet İhracatı ödülü aldı

İZMİR / EKONOMİ



Türkiye’nin markalaşma vizyonuna yön veren isimleri bir araya getiren TURQUALITY® Vizyon Buluşması ve Markalaşma Konferansı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Türkiye’nin küresel marka hedeflerine katkı sağlayan şirketlerin başarılarını görünür kılmayı amaçlayan konferans çerçevesinde başarılı şirketlere ödüller verildi.



Arkas Lojistik Grubu Arkas Logistics markasıyla "Uzak Ülkelere En Çok Hizmet İhracatı Yapan Turquality Şampiyonu" ödülüne layık görüldü.



Ödülü, Arkas Lojistik Grubu Başkan Yardımcısı Sn. Cüneyt Evre, Ticaret Bakanı Sn. Prof. Dr. Ömer Bolat ve Tüm Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği Başkanı Sn.Kürşad Tüzmen'in elinden aldı.



Arkas Logistics’in TURQUALITY® süreci, markanın Mayıs 2023 tarihinde programa dahil edilmesiyle başladı. Şirketin Stratejik İş Planı ve Gelişim Yol Haritası, Haziran 2024’te onaylanarak uygulamaya alındı. Arkas Logistics programın sağladığı vizyon ve destekle küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.