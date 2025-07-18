Arkas Mattheys Köşkü, Fransa Ulusal Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yaptı

EKONOMİ / İZMİR

Fransa Ulusal Bayramı Arkas Mattheys Köşkü’nde düzenlenen özel bir geceyle kutlandı. Fransız Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Bernard Arkas ve eşi Funda Arkas ev sahipliğinde gerçekleşen gece, iş dünyası ve diplomasi temsilcilerini bir araya getirdi.

Fransa ve Türkiye arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara dikkat çeken Fransa Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, “14 Temmuz, otoriterliğin son bulup özgürlüğün üstün geldiği, Paris halkının 1789’da Bastille Hapishanesi’ni ele geçirdiği ve 1790’da ulusal birlik ile kardeşliğin simgesi olan Federasyon Bayramı’nı kutladığımız bir gün. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik şiarı, yalnızca Fransız Cumhuriyeti’nin değil, evrensel değerlerin de temeli. Beş yüzyıldır devam eden siyasi, ekonomik ve insani ilişkilerimiz, 2024’te 23,4 milyar dolarlık rekor ticaret hacmiyle gücünü gösteriyor. Bu bağlar, her yaştan ve alandan Türk ve Fransız bireylerin seyahatleri, eğitim ve kültürel etkileşimleriyle canlılığını koruyor. 2024’te Fransa’nın Türkiye’deki konsolosluklarınca düzenlenen 163 bin vize, bu insani bağların somut bir göstergesi. Fransa ve Türkiye, Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan bu ortak değerler ışığında, düzenli diyalog ve iş birliğiyle dostluğunu geleceğe taşımaya devam ediyor” dedi.

“İzmir’de Fransız kültürünün yaşayan izleri var”

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, konuşmasında İzmir’in Fransız kültür mirası açısından önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Bu akşam milli bayramı sizlerle kutlamak büyük mutluluk, Fransız Türk iş birliğini destekleyen herkesi selamlıyorum. Sayın Lucien Arkas’a bize bu tarihi ve özel mekanı açarak ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim. Dilimizin yaşamasına katkı sağlayan Piri Reis, Saint Joseph ve Tevfik Fikret okullarına teşekkür ediyorum” dedi.

Fransa İzmir Fahri Konsolosu Bernard Arkas da, “Fransa’nın ulusal bayramı vesilesiyle burada bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu akşam yalnızca tarihî bir olayı değil, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi ortak değerlerimizi de birlikte kutluyoruz. Fransız Bayramı yalnızca Fransız tarihinin önemli bir günü değil, halkların onur, adalet ve barış için ortak arayışlarının evrensel bir hatırlatıcısı. Bu özel gecede bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.