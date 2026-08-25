Arkas Sailing Team, Palermo-Montecarlo'da zirveye çıktı

İZMİR / EKONOMİ

Arkas Sailing Team, Akdeniz açık deniz yelkenciliğinin en önemli organizasyonlarından Palermo-Montecarlo 2026'da üç klasmanda birden birincilik elde etti. Takımın TP52 sınıfındaki teknesi Arkas Blue Moon, ORC Overall, ORC Group 1 ve IRC klasmanlarında ilk sırada yer alarak organizasyonun öne çıkan ekibi oldu. Palermo'dan Monte Carlo'ya uzanan yaklaşık 500 deniz millik zorlu parkurda yarışan Türk ekip, Line Honours'ta da üçüncü sırada yer alarak sezonun en önemli offshore yarışlarından birinde tarihi bir başarı elde etti.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Palermo-Montecarlo yarışı, 18 Ağustos'ta Palermo'dan başladı. Porto Cervo'daki zorunlu geçişin ardından Monaco'da sona eren yarış, yaklaşık 500 deniz millik (926 kilometre) bir parkurda, gece gündüz durmaksızın gerçekleştirildi. 18-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen organizasyona altı kıtadan 42 tekne katıldı. Maxi, Group 1, Group 2 ve IRC sınıflarında gerçekleştirilen yarışta Black Jack 100, Marta 07, Fiamme Gialle Nice ve Chocolate 3 gibi güçlü rakipler mücadele etti.

Sezonun önemli zaferlerinden biri

Takım sahibi Bernard Arkas'a ait TP52 Arkas Blue Moon, skipper Serhat Altay liderliğinde yarıştı. Tamamen Türk yelkencilerden oluşan 14 kişilik ekip, Akdeniz'in önde gelen açık deniz takımlarına karşı mücadele ederek ORC Overall, ORC Group 1 ve IRC klasmanlarında birinciliğe ulaştı. Arkas Blue Moon, parkuru gerçek zamanda üçüncü sırada tamamlayarak Line Honours'ta üçüncülüğü elde ederken, düzeltilmiş zaman hesaplamaları sonucunda ORC Overall, ORC Group 1 ve IRC klasmanlarında zirvede yer aldı.

Türk yelkenciliği adına önemli başarı

Palermo-Montecarlo'da elde edilen sonuç, Arkas Sailing Team'in 2026 sezonunda ulaştığı uluslararası başarılar arasına eklendi. Loro Piana Giraglia 2026 genel birinciliğinin hemen ardından gelen bu sonuç, takımın aynı sezondaki ikinci büyük Akdeniz zaferi oldu. Arkas Sailing Team, aynı sezonda iki prestijli Akdeniz açık deniz yarışında birden zirveye çıkarak Türk yelken tarihinde bir ilke imza atarken, Palermo-Montecarlo'da Türkiye'nin bugüne kadarki en başarılı performansını da gerçekleştirdi. Takım, elde ettiği bu sonuçla Türk yelkenciliğini uluslararası arenada bir kez daha kürsünün en üst basamağına taşıdı.