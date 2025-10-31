  1. Ekonomim
  3. Arkas Sanat Göztepe, 21. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’nde jüri özel ödülünün sahibi oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri kapsamında, Arkas Sanat Göztepe, “Esaslı Onarım” kategorisinde Jüri Özel Ödülüne layık görüldü.

 

Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü restorasyon projesiyle dikkat çeken Arkas Sanat Göztepe, kent dokusuna duyarlı yaklaşımı, kültürel sürekliliğe katkısı ve kamuya açık bir sanat alanı olarak topluma kazandırılması nedeniyle ödülün sahibi oldu.

 

Projede yapı sahibi olarak Lucien Arkas, proje müellifi olarak ise Mimar Seda Özen Bilgili yer aldı. Seçici Kurul’da Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy (Başkan), Doç. Dr. Nurdan Kuban Orcan, Doç. Dr. Şakir Çakmak, Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu, Prof. Dr. Şebnem Gökçen ve Doç. Dr. Esin Özdemir Ulutaş görev yaptı.

 

Arkas Sanat Göztepe’nin elde ettiği bu başarı, Arkas Holding’in uzun süredir sürdürdüğü kültürel mirasın korunması ve sanatın kamusal alanda erişilebilirliğinin artırılması yönündeki kurumsal politikalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

 

Arkas Holding, İzmir’deki Alsancak, Göztepe ve Bornova’daki sanat merkezleriyle tarihi yapıları restore ederek kente kazandırırken, özel sektörün kültürel mirasın korunmasındaki rolünü de güçlendirmeye devam ediyor.

