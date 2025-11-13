Arkas’a, IFC liderliğinde 335 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlandı

EKONOMİ / İZMİR

IFC, Arkas Holding’e ulaşım ve lojistik altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını hızlandırmasına destek olmak amacıyla 335 milyon dolarlık bir sendikasyon kredi paketi sağladı. Arkas Holding, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC Uluslararası Finans Kurumu liderliğinde uluslararası finans kuruluşlarının katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisinin ilk dilimi olarak 260,3 milyon dolar alacak. Finansman paketinin kalan kısmının önümüzdeki birkaç ay içinde imzalanması bekleniyor.

Emirates NBD ve ILX Fund gibi uluslararası finans kuruluşlarından oluşan bu finansman paketi, Arkas’ın sürdürülebilir operasyonlarını finanse etmek ve liman altyapısı ile intermodal taşımacılık filosunun genişlemesini desteklemek için kullanılacak. Kredinin bir kısmı, kısa ve orta vadeli kredilerin yeniden finansmanı için ayrılarak Arkas’ın uzun vadeli yatırım projelerini hayata geçirmesine katkı sağlayacak.

Lucien Arkas: “Bu anlaşma Türkiye’nin stratejik köprü konumunu güçlendiriyor”

Arkas Holding ve IFC yetkilileri kredi anlaşması vesilesiyle İzmir’de bir araya geldi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, toplantıda yaptığı konuşmada, “IFC liderliğinde gerçekleştirilen bu kredi anlaşması, sadece Arkas’ın değil, Türkiye’nin ulaştırma gücünün uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geliyor. Finansmanın liman ve taşımacılık yatırımlarımıza yönlendirilmesiyle, Türkiye’nin doğu ile batı arasındaki stratejik köprü konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu yatırım, Orta Koridor’un etkinliğini artırarak ülkemizi küresel ulaştırma ağında daha da kritik bir noktaya taşıyacak” dedi.

Laura Vecvagare: “Bu yatırım, Türkiye’nin kritik rolünü ortaya koyuyor”

Toplantıda ayrıca IFC adına konuşan Bölge Direktörü Laura Vecvagare, “Bu önemli yatırım, Türkiye’nin ulaşım ve lojistik alanını dönüştürmede özel sektörün kritik rolünü ortaya koyuyor. Arkas Holding ile ortaklığımız sayesinde IFC, liman kapasitesinin genişletilmesini ve ulaşım ağlarının modernizasyonunu desteklerken; Türkiye’deki ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlıyor. Bu çabalar, Orta Koridor’un tam potansiyelini ortaya çıkarmak ve Türkiye’nin küresel lojistikteki rolünü güçlendirmek için hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bu anlaşma, Dünya Bankası Grubu’nun Orta Koridor üzerinden Doğu-Batı ticaret akışını (Orta Asya – Kafkasya – Türkiye – Avrupa hattı) güçlendirilmesine yönelik destek stratejisi kapsamında, Türkiye’de özel sektör düzeyinde sağlanan en önemli uluslararası finansmanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Dünya Bankası Grubu’nun, küresel ticaretin çeşitlenmesi ve genişlemesine yönelik stratejisi çerçevesinde, Türkiye’deki modern ve verimli liman ve ulaştırma yatırımlarının finansmanı stratejik bir öncelik olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda sağlanan IFC finansmanı, Arkas’ın planladığı liman kapasitesi artırımı, bağlantılı kara ve demiryolu hatlarının güçlendirilmesine yönelik yatırımları ile çevre dostu enerji uygulamalarına kaynak sağlayarak, ülkenin ulaştırma ağını daha rekabetçi hale getirecek.