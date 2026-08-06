Armada Gıda’nın CEO’su, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hayri Sönmez oldu

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Türkiye’nin önde gelen bakliyat, hububat ve katma değerli gıda şirketlerinden Armada Gıda, sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak hedefiyle üst yönetimde yapılanmaya gitti. Organik üretim ve tesis yatırımlarının yanı sıra 2025 yılı başında başlattığı halka arz süreciyle önemli bir ivme kazanan Armada Gıda’da üst yönetim yapılanması kapsamında CEO (Genel Müdür) görevine şirketin yönetiminde 7 yıldır aktif rol üstlenen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hayri Sönmez atandı.

Sönmez, şirketin Kazakistan yapılanmasında da aktif rol aldı

Armada Gıda’da 3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla CEO’luk görevini üstlenen Mehmet Hayri Sönmez, icrada görevli yönetim kurulu üyesi olarak 2019 yılından bu yana şirkette hammadde tedariği ve orijinasyonu, uluslararası satış, tedarik zinciri yönetimi ile ticari operasyonların yönetimi alanlarında görev aldı. Uluslararası tarımsal emtia ticaretinde kapsamlı deneyime sahip olmasıyla öne çıkan Sönmez, uluslararası pazarlarda ticari ağların geliştirilmesi, yeni kanalların oluşturulması ile iş geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra şirketin Kazakistan yapılanmasının kurulmasında da aktif rol aldı. 1996 doğumlu Sönmez, lise eğitimini The Hill School’da, lisans eğitimini ise The American University İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez’in stratejik liderlik görevini sürdürdüğü Armada Gıda, eğitimli ve deneyimli yönetici kadrosu ve güçlü karar alma mekanizmasıyla sektörde fark yaratıyor.