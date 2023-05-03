Arnavut iş dünyası Bursa’da buluştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Global Arnavut İş Dünyası Buluşması ilk kez bu yıl Bursa'da düzenlendi. Global Arnavut İş İnsanları Birliği’ne üye dünyanın farklı ülkelerinden birçok iş insanı Bursa’da buluştu. İlk gün şehrin tarihi dokusunu inceleme fırsatı bulan katılımcılar ardından Gökçelik ve Durmazlar fabrikalarını gezerek, şirketler hakkında bilgiler aldı. Organizasyonun ikinci gününde ise büyük bir katılımla Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Etkinlikte konuşan ve Bursa sanayisinden bahseden Arnavut İş İnsanları Derneği (ARNİAD) Başkanı Gökhan Biçen, “Yoğun bir Arnavut nüfusa sahip olan Bursa’da birçok sanayici ve iş adamı var. Derneğimizin kuruluş amacı; birlik ve beraberliğimizin kaybolmaması, Türkiye’deki Arnavut iş insanlarının ticari iş birliklerini güvenli şekilde sağlamasındır” dedi.

“Bu şehre hayran kaldık”

Arnavut İş İnsanları olarak projeye 8 yıl önce Avusturya’da başladıklarını ifade eden Arnavut İş İnsanları Birliği Başkanı Yll Blakaj,”Bugüne kadar yaklaşık 21 farklı ülkede faaliyet gösterdik. Amacımız; iş insanlarımızın kendileri aralarında bağlantılarını kurmaktı. Bizim Avusturya’da yaklaşık 250 üyemiz bulunmakta. Balkanlardan özellikle Kosova’dan ihracatı arttırmak için bu organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bursa’nın yapısı ve insanın misafirperverliğinden dolayı şaşkın haldeyiz. Bu şehre hayran kaldık. Herkese bir çağrıda bulunarak; iş birliğimizi güçlendirelim diyorum” diye konuştu.

Arnavut İş İnsanları Birliği Onursal Başkanı Lazim Destani ise “İki gün boyunca Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen iş insanlarımızla birçok iş görüşmesi gerçekleştirdik. Umuyorum ki bu görüşmeler çok başarılı iş anlaşmalarına dönüşecek” dedi. Konuşmaların ardından, Lazim Destani’ye ARNİAD Onursal Başkanlık sertifikası verdi. Programda, B2B toplantıları yapılarak, firmalar arasında iş birliği fırsatları değerlendirildi. Organizasyon boyunca, yapılan ikili iş görüşmelerini neticesinde yeni yatırımların kapıları aralandı.