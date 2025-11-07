ARNİAD’da yerel kalkınma ve teşvik mekanizmaları konuşuldu

EKONOMİ (BURSA) - Toplantının açılışında konuşan ARNİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Taşocak, derneğin uluslararası iş birliği temaslarına vurgu yaptı. Taşocak, “Geçtiğimiz haftalarda, MÜSİAD Arnavutluk tarafından Tiran’da düzenlenen uluslararası foruma derneğimiz adına katıldık. Bu etkinlik, Balkanlar’daki iş birliği potansiyelini görmek açısından önemli bir fırsat oldu. Üyelerimiz tarafından paylaşılan katalog ve firma bilgilerinin ilgili paydaşlara iletilmesini sağladık. Arnavutluk’taki yatırım fırsatları ve Türkiye–Balkan hattında kurulabilecek ticari ilişkiler açısından değerli temaslar gerçekleştirildi. Bu süreçte destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu temaslar, ARNİAD’ın vizyonunun bir yansımasıdır” dedi.

Toplantının konuk konuşmacıları, BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Jülide Alan ve Yatırım Destek Uzmanı Mustafa Kuru oldu. Alan ve Kuru, yatırım teşvik sistemleri, hibe programları, proje çağrıları ve bölgesel kalkınma araçları hakkında katılımcılara kapsamlı bir sunum yaptı.