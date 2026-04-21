Arnik “ Türkiye’ye örnek bir model oluşturacağız”

Eskişehir/Ekonomim

THK Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapan Murat Arnik “ Türk Hava Kurumu’nun milletin ortak değeri olduğuna dikkat çekerek “THK olarak genç, dinamik ve tecrübeli bir ekiple çalışmalara başladık. Eskişehir’deki esnafın güveyle THK’nun Eskişehir’de yeni bir model hayata geçireceğiz. Eskişehir’de 5 binin üzerinde yiyecek-içecek işletmesini, yaklaşık 65 bin sektör çalışanını ve 1500’e yakın tedarikçi firmayı temsil eden güçlü bir yapımız var. Bu potansiyeli Türk Hava Kurumu faaliyetleriyle buluşturularak Türkiye genelinde örnek alınabilecek bir model oluşturacağız” dedi.

Kurban döneminde daha güçlü organizasyon

Türk Hava Kurumu’nun geleneksel faaliyetleri arasında yer alan kurban derisi toplama organizasyonları, fitre ve zekat bağışları gibi çalışmaların Eskişehir’de daha güçlü ve organize bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini belirten Arnik şu görüşlere yer verdi: “ Kasap, besihane ve mezbaha işletmeleriyle entegre saha organizasyonu kurulacak, Deri toplama süreçleri planlı ve denetlenebilir hale getirilecek, bağış süreçlerinde şeffaflık ve güven esas alınacak, kurumun yardım faaliyetleri daha geniş kitlelere ulaştırılacaktır.”