Arnik: “Yeme-içme sektörü esnafı için ‘Esnaf Bakanlığı’ kurulmalı”

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Türkiye’de istihdamın yaklaşık yüzde 38’ini sağlayan esnaf ve sanatkârlar, artan maliyetler, yasal boşluklar ve küresel rekabet baskısı nedeniyle her geçen gün daha da zorlanıyor. Eskişehir Gastronomi Derneği (ESGASTRODER) Başkanı Murat Arnik, yeme-içme sektörünün sahada karşılaştığı güncel sorunları bir rapor haline getirerek, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener’e sundu. Hazırlanan dosyada; yüksek vergi yükü, online sipariş platformlarının komisyon oranları, kayıt dışılık, sosyal güvenlik primleri, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar ve artan enerji-kira giderleri gibi başlıklar öne çıktı. Arnik, esnafın bugünkü ekonomik ve sosyal koşullar altında ayakta kalmasının giderek zorlaştığını vurguladı.

ESGASTRODER Başkanı Murat Arnik, sözlerine şöyle devam etti: “Anayasa’nın 173. maddesi, devleti esnaf ve sanatkârları korumakla yükümlü kılıyor. Ancak bugün sahada binlerce işletmenin kapanma noktasında olduğunu görüyoruz. 5362 sayılı yasanın mevcut şartlara göre revize edilmesi artık kaçınılmaz. Esnaf tanımının netleştirilmesi, yasal ve kurumsal çerçevenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, 2,5 milyon esnafımızı temsil edecek, haklarını savunacak ve tek elde toplayacak bir ‘Esnaf Bakanlığı’nın kurulması gerektiğine inanıyoruz.”

“Esnafa özel destek mekanizmaları devreye alınmalı”

Görüşmede ayrıca küçük esnafın uluslararası şirketlerle aynı şartlarda rekabet edemediğine dikkat çeken Arnik, “Küçük ölçekli yapılar, büyük firmaların pazarlama bütçeleri ve fiyatlama politikaları karşısında dezavantajlı duruma düşüyor. Bu yüzden esnafımıza özel destek mekanizmalarının devreye alınması gerekiyor. Aksi takdirde bu sektör ekonomik hayattan çekilmeye başlayacak” ifadelerini kullandı. Sektörün nitelikli personel bulmakta da ciddi sorun yaşadığını belirten Arnik, zorunlu eğitim sisteminin çıraklık kültürünü zayıflattığını vurgulayarak, “12 yıllık zorunlu eğitim nedeniyle ara eleman bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Mesleki eğitimin cazip hale gelmesi için staj dönemlerinin emekliliğe sayılması kritik bir adım olabilir. Bu sayede hem gençleri sektöre kazandırabilir hem de nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabiliriz” dedi.

“Yeni finansman modelleri geliştirilmeli"

Finansman konusunda da sıkıntıların derinleştiğine dikkat çeken Murat Arnik, “Esnaf öz sermayesiyle ayakta durmaya çalışıyor. Ancak mevcut kredi teminat şartları, yüksek faiz oranları ve kesintilerle bu artık sürdürülemez hale geldi. Yeni finansman modelleri geliştirilmeli ve mevcut yük hafifletilmeli” ifadelerini kullandı. "Esnaf helal kazancın temsilcisidir" diyen Arnik, esnaf ve sanatkârların sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar alın teri döktüğünü, Türkiye Yüzyılı vizyonunun başarısı için bu kesimin güçlü tutulması gerektiğini vurguladı.