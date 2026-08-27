Aroma, yabancı devlerin hakim olduğu kola pazarına Bursa’dan girdi

ERHAN BEDİR / BURSA

1968 yılında Bursa’da kurulan Aroma, yaklaşık 60 yıllık içecek sektörü deneyimini yeni bir kategoriye taşıdı. Meyve suyu, nektar, meyveli içecek ve doğal kaynak suyu alanlarında faaliyet gösteren şirket, Aroma Kola ile gazlı içecek pazarında rekabete katıldı. İki Amerikan ve bir Japon sermayeli global oyuncunun ağırlığının hissedildiği kola pazarına Bursa’dan giren Aroma, yeni ürününü Türkiye genelindeki 100’ün üzerindeki bayiden oluşan dağıtım ağı üzerinden satışa sundu. Şirket, böylece yeni ürününü yalnızca belirli bir bölgede test etmek yerine mevcut ticari altyapısını kullanarak geniş bir pazara taşıdı.

“Cola yerine ‘Kola’ dedi”

Aroma’nın yeni ürünü, yalnızca içeriğiyle değil, isim tercihiyle de markanın yaklaşımını ortaya koyuyor. Global pazarda yaygın olarak kullanılan “Cola” yerine Türkçedeki “Kola” ifadesini tercih eden şirket, ürünü “Aroma Kola” adıyla tüketiciyle buluşturdu. Bursa’da başlayan marka hikâyesinin yeni bir kategoride devamı olarak konumlandırılan ürünle Aroma, yerli marka kimliğini korurken rekabeti yalnızca millilik üzerinden kurmaktan kaçınıyor.

“Önce tadıyla rekabet edecek”

Aroma’nın kola pazarındaki temel stratejisini ise lezzet oluşturuyor. Ürün geliştirme sürecinde tüketicinin yalnızca ilk satın almasını değil, ürünü yeniden tercih etmesini sağlayacak bir tat profiline odaklanıldı. Aroma Kola’da dengeli tatlılık, belirgin ancak baskın olmayan kola aroması ve ferah içim öne çıkarılırken, yemeklerle birlikte kolay tüketilebilen ve içim sonrasında ağır bir tat bırakmayan bir profil hedeflendi. Şirket tarafından gerçekleştirilen ilk tat testlerinden alınan geri bildirimlerin ürünün lezzet dengesi açısından olumlu olduğu belirtilirken, Aroma açısından asıl performans göstergesinin raf satışından ziyade tekrar satın alma oranı olması bekleniyor.

“Asıl hedefimiz ikinci satın alma”

Aroma Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duruk, kola kategorisine güçlü uluslararası oyuncuların bulunduğu bir pazarda iddialı bir giriş yaptıklarını belirterek, ürünün ilk tat testlerinden olumlu sonuçlar aldığını söyledi. Duruk, Aroma Kola’nın başarısını yalnızca ilk denemeyle ölçmeyeceklerini vurgulayarak, “İlk satın alma merakla olabilir. Asıl hedefimiz ikinci satın alma. Tüketici Aroma Kola’yı yeniden seçiyorsa, gerçek başarı orada başlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“100’ün üzerinde bayiden Türkiye geneline”

Aroma Kola’nın lansmanla birlikte 100’ün üzerinde bayinin oluşturduğu dağıtım ağı üzerinden eş zamanlı olarak satışa çıkması, şirketin yeni kategoriye girişindeki önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor. Aroma, mevcut dağıtım altyapısını kullanarak ürünün satış noktalarındaki erişimini artırmayı ve tüketicilerden gelecek geri bildirimleri ürün geliştirme süreçlerine yansıtmayı planlıyor. Şirket açısından kola kategorisine giriş, yalnızca yeni bir ürün lansmanı değil, mevcut içecek portföyünün daha geniş bir kategoriye taşınması anlamına geliyor.

“Sırada sıfır şeker var”

Aroma, kola kategorisindeki ürün gamını da genişletmeye hazırlanıyor. Tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda geliştirilen Sıfır Şeker Aroma Kola’nın yakın dönemde satışa sunulması planlanıyor. Bu ürünle şirket, klasik kola tüketiminin yanı sıra şeker tüketimini sınırlamak isteyen tüketicilere de ulaşmayı hedefliyor.