arsaVev konut teslimatlarına 2027’de başlıyor

AHMET USMAN / İSTANBUL

Arsa yatırımıyla başlayan ve planlama, ruhsat, inşaat aşaması ile devam eden projelerini Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdüren arsaVev, konutta ilk teslimatlarını önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirecek. 3.5 yıllık bir marka olduklarını dile getiren arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, Foça, Kuşadası, Avşa ve Çiftlikköy’deki projelerinde önümüzdeki yıl teslimata başlayacaklarını anlattı.

Foça, Dikili, Uzundere, Kuşadası, Ören ve Kuzey İzmir’den oluşan Ege portföylerinin arsadan ev sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını dile getiren arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “İlk projelerimizden olan Kuşadası’nda teslim hazırlıklarımız sürüyor. Buradaki diğer projemizde plan ve imar süreçleri tamamlandı, ruhsatı yıl sonuna kadar almayı umuyoruz. Foça’daki projede inşaat çalışmaları sürüyor. Elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı çalışmaların sürdüğü projede 382 villa planlıyoruz. Yalova’daki projede ilk blok için temel çalışmalarına başladık. Hafif çelik yapı sistemiyle inşa edilecek proje 52 bloktan oluşacak” dedi.

Avşa’daki küçük ölçekli projede inşaat çalışmalarının yaz aylarında başladığını söyleyen Öztürk, Balıkesir Karesi’deki projede imar sürecinin tamamlandığını ve ruhsat başvurusunun yapıldığını, projede 120 odalı bir otel ile kafe ve ticari birimlerin planlandığını anlattı. Dikili’deki projelerinin planlama aşamasında olduğunu belirten Öztürk, “Burada arsa payı satışlarımız sürüyor. İzmir Uzundere’deki projede imar planları onaylandı. Burada 160 odalı bir otel için anlaşma sağladık. Burhaniye Ören’deki denize sıfır projeyi kat karşılığı bir yükleniciye verdik, inşaat yakında başlayacak. Yeni Şakran’da da 40 konutlu bir proje planlıyoruz. İstanbul Riva’da arazi geliştirme çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“Erişilebilir gayrimenkul yaklaşımını Çeşme’ye getiriyoruz”

Çeşme’deki projede satışlara başladıklarını ifade eden Öztürk, “Projenin ayrıntılarını kapsamlı bir lansmanda açıklayacağız. Yaklaşık 6 milyon TL seviyesinden başlayan bir modelle Çeşme’nin Ovacık bölgesinde, denize sıfır bir yaşam alternatifi ortaya koymak için çalışıyoruz. Plan çalışmaların yaklaşık 6 ay içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Şimdiye kadar 50 satış gerçekleştirdik. Projenin toplamda yaklaşık 250 satışa ulaşmasını hedefliyoruz. Çeşme projemizle erişilebilir gayrimenkul yaklaşımını arsa ve konut maliyetlerinin yüksek olduğu Çeşme’ye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Hayalimizde uydu kentler kurmak ve yurt dışına açılmak var”

Hayalleri arasında İzmir, İstanbul ve Ankara’da büyük ölçekli toplu konut projeleri kurmak olduğunu söyleyen Bülent Öztürk, şöyle konuştu: “Bu kentlerimizde uygun lokasyonlarda, zemin yapısı güçlü kamu arazileri var. İzmir’de Yamanlar sırtları, İstanbul’da Kuzey hattında olabilir. Bu projeler kamu ile işbirliğiyle de hayata geçirilebilir. Bir hedefimizde geliştirdiğimiz modeli yurt dışına taşımak. Bu kapsamda Hindistan’dan bir yatırımcıyla görüşmelerimiz oldu. Bu ülkede çok ciddi konut açığı var.”