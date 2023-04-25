ARSİYAD, Türkiye’ye değer katanları ödüllendirecek

Esra Özarfat

BURSA - ARSİYAD’ın kuruluşunun 20’nci yılını düzenleyecekleri ödül töreniyle taçlandıracaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Durmuş, 2 Mayıs’ta 12 kategoride 14 kişi ve kuruluşa ödül verileceğini aktardı. Durmuş, ödül töreninde sürdürülebilir gelecek için insan ve doğayı öncelikleyen üretim modelleri ile kültür ve sanatın önemine vurgu yapıldığını söyledi. Bursa merkezli kurulan derneği ulusala açarak ulusala açarak Artvin ve İstanbul’da üye grupları oluşturduklarını anlatan Durmuş,

“ARSİYAD, Artvin iş insanlarının Türkiye’ye açılan penceresi olmuştur” dedi. ARSİYAD’ın kuruluşunun 20. yılının, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yılına denk gelmesi sebebiyle yönetim kurullarının üyeleriyle de de müzakere ederek bu özel ve anlamlı yılda büyük bir organizasyon yapmaya karar verdiklerini anlatan Gürsel Durmuş, “Biliyorsunuz; marifet iltifata tabidir. Öyle kişiler ve kurumlar var ki, yaptıklarıyla başımızın tacı konumundadırlar. Biz de başarılı olan kişi ve kurumların desteklenmesi, takdir edilmesi gerektiği düşüncesiyle, Artvin kökenli olup, bulundukları şehirlere ve ülkemize önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumları bir kısmını ulusal ölçekte bir organizasyonla ödüllendirmek istedik” diye konuştu.

2 Mayıs Salı Akşamı Bursa’da, Podyum Davet’te, yaklaşık bin kişinin ağırlanacağı ödül töreninde şu isimlere ödül verilecek:

Ekonomiye Değer Katanlar ödülüne Tekfen Holding ile Yeşilova Holding layık bulunurken, Acarlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Acar’a Üstün Hizmet Ödülü, Zülfü Livaneli’ye Kültür, Sanat, Edebiyat ödülü, Sinan Meydan’a Tarih ödülü, Yeşil Artvin Derneği’ne Çevre ödülü, Bayar Şahin’e Müzik ve Sanat ödülü verilecek. Jüri özel ödüllerine ise Artvin’de dünyanın en büyük Atatürk anıtını yaptıran iş insanı Sıtkı Kahvecioğlu ile Artı Yedi A.Ş. layık bulunurken, Murat Öz’e Spor, Sedat Ali Öktem’e KOBİ, Cem Kotanoğlu’na Girişimcilik, Ali Hazır’a Yenilenebilir Enerji ödülü, Artvin TSO’ya da Kurum ve STK ödülü verilecek.