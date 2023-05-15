ARSİYAD’da yeni başkan Erdinç Acar

ALİ ŞAHİN/BURSA

Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ARSİYAD)’da başkanlık görevini Erdinç Acar devraldı. Podyum Davet’te gerçekleştirilen genel kurul toplantısı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. ARSİYAD’ın 20 yılının büyük bir emeğin, çabanın, önemli bir yolcuğun birikimi olduğunun altını çizen eski başkan Gürsel Durmuş, “ARSİYAD, bizim yönetimimiz döneminde tüzüğünü günün ihtiyaçlarına uygun güncellemiş, ilke ve kurallarını yazılı hale getirmiş, kurumsallaşma yolunda önemli bir aşama kat etmiştir. Bu ilkeli çalışma anlayışı devam ettikçe kendi alanında fark yaratarak örnek SİAD olma yolculuğuna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Durmuş’un konuşmasının ardından Yönetim Kurulu üyelerine plaket takdimi yapıldı. Genel Kurulda yapılan oylamada oy birliğiyle Erdinç Acar başkanlığındaki liste ARSİYAD Yönetim Kurulu’na seçildi. Görevi Durmuş’tan devralan Erdinç Acar ise yaptığı teşekkür konuşmasında, “Bu dönem en önemli amacımız Artvin Kültür Evi’ni hayata geçirmek olacaktır. Planlama aşamasındaki Artvin Kültür Evi’ni inşa ederek, etkinliklerimizi kendi binamızda gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.