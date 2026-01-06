Arslan’dan genç girişimcilere destek çağrısı

Samsun Mali Müşavirler Odası Başkanı Osman Arslan, genç girişimcilere yönelik prim desteğiyle ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Arslan, söz konusu desteğin yürürlükte kaldığı süre boyunca girişimcilik sistemine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan bilgilere göre, ilgili düzenleme kapsamında prim desteğinin 01.01.2026 tarihi itibarıyla sona erdirilmesinin öngörüldüğünü hatırlatan Arslan, bu tarihten önce sigortalılık tescilini yaptıran ve teşvikten yararlanmaya devam eden girişimcilerin de uygulamanın erken sona erdirildiği ya da kesintiye uğradığı yönünde ciddi tereddütler yaşadığını ifade etti.

Açıklamada, desteğe hak kazanmış girişimcilerin teşvikten yararlanma haklarının sonradan ortaya çıkan uygulama değişiklikleriyle kesintiye uğratılmasının; hukuki belirlilik, öngörülebilirlik ve kazanılmış hakların korunması ilkeleri açısından sorunlu olduğu vurgulandı.

Mağduriyetlerin önlenmesi çağrısı

Özellikle 2025 yılı içerisinde faaliyete başlayan genç girişimcilerin yaşanan belirsizlik nedeniyle mali planlamalarının ve iş sürekliliklerinin olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Arslan, mağduriyetlerin önlenmesi için çağrıda bulundu. Osman Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ivedilikle açık ve bağlayıcı bir açıklama yaparak uygulama birliğini sağlamasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Genç girişimcilerimizin iş kurma sürecinde finansal yüklerini azaltan ve kayıtlı istihdamı destekleyen sigorta prim desteği, uygulandığı süre boyunca girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağlamıştır. Basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan bilgilere göre, ilgili düzenleme ile destek uygulamasının 01.01.2026 tarihi itibarıyla sonlandırılması öngörülmüş olmakla birlikte; 01.01.2026’dan önce sigortalılık tescilini yaptırmış, teşvikten yararlanmakta olan ve teşvik koşullarını sağlamaya devam eden girişimciler bakımından da uygulamanın erken sona erdirildiği / kesintiye uğratıldığı yönünde ciddi tereddütler oluşmuştur. Bu kapsamda, desteğe hak kazanmış kişilerin 01.01.2026 öncesi dönemde başlayan teşvik haklarının, sonradan ortaya çıkan uygulama değişiklikleriyle kesintiye uğratılması; hukuki belirlilik, öngörülebilirlik ve kazanılmış hakların korunması ilkeleri bakımından tartışma yaratmaktadır. Uygulamada yaşanan belirsizlik, özellikle 2025 yılı içinde faaliyete geçen genç girişimcilerimizin mali planlamalarını ve iş sürekliliğini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ivedilikle açık ve bağlayıcı bir açıklama yaparak uygulama birliğini sağlaması ve mağduriyetleri önlemesi önem arz etmektedir.”