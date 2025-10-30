Arslan’dan staj ve çıraklık mağdurları için yasa teklifi

Ali Baş/Eskişehir

CHP Milletvekili İbrahim Arslan, erken yaşta çalışma hayatına katılarak ülke ekonomisine katkı sunan ancak sigorta başlangıçları yok sayıldığı için emeklilik hakkından mahrum bırakılan yurttaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, stajyer, çırak ve meslek lisesi öğrencilerinin fiilen işe başladıkları tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini ve bu sürelerin borçlanılabilir hale getirilmesini öngörüyor.

Bu düzenlemeyle, erken yaşta üretime katılan milyonlarca yurttaşın emeğinin sosyal güvenlik sisteminde karşılık bulması hedefleniyor.

Bu düzenleme sosyal adaletin ve eşitliğin gereğidir

Arslan, teklifin gerekçesinde mevcut sistemin yıllardır genç emekçileri görmezden geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Meslek lisesinde, atölyede, fabrikada, işyerinde alın teri döken milyonlarca gencimiz üretimin bir parçası olmuş, ülkenin büyümesine katkı sunmuştur.

Ancak sosyal güvenlik sistemi bu emeği yok saymıştır. Bu bir haksızlıktır, bu bir adaletsizliktir! Fiilen işe başlanılan tarih, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir.

Gasp edilen haklar iade edilmeli

Arslan, söz konusu teklifin sadece teknik bir düzenleme değil, emeğe saygının, sosyal adaletin ve devletin sorumluluğunun bir gereği olduğunu belirterek şunları söyledi: “Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeğiyle yaşayan, alın teriyle hayatını kazanan herkesin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kanun teklifi, erken yaşta çalışmaya başlayan gençlerimizin gasp edilen haklarının iadesidir. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir; biz bu anlayışın temsilcisiyiz.”

Bu mücadele sonuç verene kadar sürecek

CHP’li Arslan, yıllardır sosyal medyada, meydanlarda ve sivil toplum örgütlerinde dile getirilen “Fiilen işe başladığımız tarih sigorta başlangıcımız olsun!” çağrısını Meclis’e taşıdıklarını belirterek, “Bu haksızlık artık son bulmalı. Milyonlarca yurttaşın emeğini yok sayan bu düzen değişecek. Bu mücadele sonuç verene kadar sürecek; biz emeğin, adaletin ve hakkın yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.