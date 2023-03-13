Artan süt maliyetleri üreticiyi sektörden uzaklaştırıyor

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KONYA - Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Yıldız, “Süt sanayicisi geçtiğimiz yıl Ekim ayında açıklanan 8,50 TL referans fiyatının üzerinde süt alımı yaptı” dedi.

Süt temininde arz sorunu kaygısından dolayı açılanan referans fiyatının üreticinin maliyetini karşılamadığı için, çiğ süt kalitesine göre 11-12 TL’den alındığını belirten Edip Yıldız, bu fiyatlar üzerinden alım yapan sanayici raftaki ürünlere bu rakamlar üzerinden fiyat artışı yapıldığını söyledi.

Edip Yıldız, “Buna paralel olarak bu dönemde üreticinin maliyetleri sürekli olarak artmaya devam ediyor. Kaba yem fiyatları altı ay öncesine göre ikiye katlandı. Kesif yem fiyatlarına ise aylık olarak zam yapılmaya devam ediyor. Kontrol altına alınamayan bu artışlara karşı üreticinin ürettiği sütün fiyatı, üretici aleyhine çoğu zamanlar da olduğu gibi bu günlerdede süt sanayicisi tarafından artması beklenirken düşürülmeye çalışılıyor. Çoğu dönem zarar eden biz üreticiler olarak üretme gayretimiz devam ediyor. Ancak bu niyeti göz ardı ederek, tüketimi bahane ederek fırsatçılık yapan bir süt sanayicisi ile karşı karşıyayız” dedi.

Yapılan hatalar sonucu azalan üretimin kötü sonuçlar ortaya çıkaracağını bildiren Yıldız, süt fiyatının düşürülmesi dahilinde işi bırakmayı ve hayvancılıktan çekilmenin hızlandırılacağını vurguladı.