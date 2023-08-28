“Artık özel bankalar da üretimi desteklemeli”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Deprem ve yangın vurgusu yapılan meclis toplantısında mekânsal planlama vurgusu yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Yangınlar konusunda dikkatli olmamız lazım. Bu konuda da ilgili komitelerimiz çalışacaktır. Hem sanayide hem ticarette yönetmeliklerde yeni düzenlemeler oluyor. Bu düzenlemelere karşı girişimcilerimizi mutlaka bilgilendirmemiz lazım. Ayrıca sigorta konusunda da ciddi sıkıntılarımız yaşanıyor. Yangınlar konusunda sigortaların doğru yapılmamasından kaynaklı çok ciddi maddi kayıplar yaşanıyor. Bu konuya ayrıca eğilmemiz lazım” dedi.

Fiyat istikrarının gündemlerinin bir numaralı maddesi olduğuna vurgu yapan Burkay, “Reel sektörümüzün finansmana erişimi başta olmak üzere bunun kısa zamanda kolaylaştırılması ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm firmalarımız bu krizde derin bir nefes alma imkanına kavuşacak. Bu süreçte kamu bankalarımız ihracat ve yatırımların finansmanıyla ticari kredilerde büyük bir rol üstlendi. Zorlukları aşmak ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz için özel bankalarımızın da artık yatırıma, istihdama, üretime, ihracata ve KOBİ’lerimize ciddi anlamda katkı sağlamaları bu dönemde büyük önem arz etmekte. Yıl sonu için yüzde 58 olarak öngörülen enflasyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları destekliyoruz. Ancak yüksek faiz hamlesinin reel sektörde birçok dengeyi değiştireceği de mutlaka unutulmamalı. Özellikle nakit akışını olumsuz etkileyecek olan bu adımların özel sektörümüze yansımalarının da yakından takip edilmesi çok kritik önem arz etmekte” dedi.

“Verimlilik odaklı olmalıyız”

Yeni ekonomi programında stratejik öneme haiz yatırımlardan feragat etmeden enflasyon ve cari açık sorunlarını tetikleyen verimsiz tüketim ve yatırım harcamalarını kontrol altında tutan bir anlayışın bu dönemde hakim kılınmasının oldukça önemli olduğunu belirten İbrahim Burkay, “Dönüşüm ve verimlilik odaklı nitelikli yatırımlarla üstün olduğumuz ve küresel üstünlük kazanabileceğimiz alanlara ayıracağımız kaynaklar ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesinde bu dönemde belirleyici bir rol oynayacak yatırım teşvikleri, ihracat ve vergi destekleri bu noktada en önemli enstrümanlarımız olacak. Fiyat istikrarı temelinde yükselen finansal istikrarı koruyan, üretim, istihdam, ihracat kanalıyla, büyüme stratejisini benimseyen bir anlayışla hızlanarak bu dönemde kararlılıkla uygulanacak olan bir ekonomi programı Türkiye yüzyılının sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi açısından da çok önemli bir çıktı olacak” ifadelerini kullandı.