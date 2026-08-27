Artvin ekonomisinin gündemi, yatırım, ihracat ve katma değer

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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin’de faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek ilin ekonomik ve ticari gündemini değerlendirdi. Toplantıda Artvin’in yatırım potansiyeli, iş dünyasının talepleri, ihracat kapasitesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik beklentiler ele alındı.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Ali Öktem ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ilin ekonomik yapısının güçlendirilmesine yönelik başlıklar masaya yatırıldı. Görüşmede özellikle tarım, hayvancılık, su ürünleri, ihracat ve yatırım alanlarında mevcut potansiyelin daha yüksek katma değere dönüştürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda söz alan Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin’in tarım ve hayvancılık sektörlerinde öne çıkan ürünlerinin katma değerini artırmaya yönelik çalışmalar hakkında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a bilgi verdi. Akyürek, bölgedeki üretim kapasitesinin daha güçlü bir ekonomik yapıya dönüştürülmesi için markalaşma, işleme ve yatırım süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Akyürek, çay, fındık, bal ve zeytinin Artvin ekonomisi açısından stratejik tarımsal ürünler arasında bulunduğunu belirterek, özellikle Artvin balının marka değerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekti. Valilik koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların, ürünün ekonomik değerinin artırılması ve daha güçlü bir marka kimliğine kavuşturulması açısından önem taşıdığını ifade etti.

22 ülkeye ihracatta katma değer kaybı

Artvin’in tatlı su balıkçılığı ve su ürünleri ihracatında önemli bir üretim merkezi olduğunu vurgulayan Akyürek, ilde yetiştirilen alabalığın 22 ülkeye ihraç edildiğini belirtti. Ancak üretimin Artvin’de gerçekleşmesine karşın işleme ve ihracat süreçlerinin önemli bölümünün kent dışında yürütüldüğünü ifade eden Akyürek, bu durumun Artvin’in elde ettiği katma değeri sınırladığına dikkat çekti.

Akyürek, sektörde faaliyet gösteren ana yatırımcıların Artvin merkezli olmamasının söz konusu tablonun temel nedenlerinden biri olduğunu belirterek, “İlimizde üretilen balıklar komşu illerde bulunan entegre tesislerde işlenerek yine o iller üzerinden ihraç ediliyor. Hammaddesi Artvin'de üretilmesine rağmen katma değer ilimizin dışında kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım ve işleme tesisleri için destek çağrısı

Artvin’de üretimin yanı sıra işleme ve ihracat kapasitesinin de geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Akyürek, ruhsatlandırma süreçlerinde yerel yatırımcıların daha fazla desteklenmesinin önemini vurguladı. Entegre işleme tesislerinin kentte kurulmasının, üretim zincirinin Artvin’de tamamlanmasına imkan sağlayacağını belirten Akyürek, bu yatırımların istihdamın artırılması ve il ekonomisinin büyütülmesi açısından önemli bir fırsat oluşturacağını ifade etti.

Toplantının sonunda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a Artvin Ticaret Borsası tarafından kentin doğal ve kültürel değerlerini yansıtan özel bir tablo takdim edildi. Program, katılımcıların günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.