Artvin Ticaret Borsası eylül ayı meclis toplantısını yaptı

Artvin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile meclis üyeleri katıldı. Toplantıya, yaklaşık 20 dönümlük arazisinde üzüm yetiştirerek şarap üretimi yapan Borsa üyesi 71 yaşındaki Yusuf Arifağaoğlu ev sahipliği yaptı.



Toplantıda, yaklaşan organ seçimlerine ilişkin seçim takvimi ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca Borsanın hizmet binasına yönelik devam eden süreç, bina yapımına ilişkin proje çalışmaları ve izlenecek yol haritası görüşüldü.



Gündemin bir diğer önemli maddesini ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen eğitim yardımı oluşturdu. Yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için uygulanacak kriterler ve yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından sona eren toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, misafirperverliğinden dolayı Yusuf Arifağaoğlu’na teşekkür etti