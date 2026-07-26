Artvin’de ilk kez düzenlenen Gökyüzü Gözlem Günleri büyük ilgi gördü

Çocukların bilimle tanışmalarını, keşfetme ve öğrenme heyecanlarını artırmayı amaçlayan etkinliklerde, gün boyunca birbirinden eğitici ve eğlenceli atölyeler düzenlendi. Katılımcılar, teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulurken, bilimin büyüleyici dünyasını yakından keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Atatepe’de alanında yapılan programına açılışında konuşan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, etkinliği Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ilk kez düzenlediklerini belirterek halkın ilgi gösterdiğini söyledi.

İklim ve çevre bilinci oluşturmak, çocukları bilimle buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliği bundan sonra da devam ettirme arzusunda olduklarını belirten Erdem, etkinlik kapsamında bir gözlem teleskobunu da Atatepe’ye getirildiğini söyleyerek” Bu teleskop sayesinde çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza güneş, ay ve diğer gezegenleri gözlemleme imkânı sunduk. Bunun yanında çocuk atölyeleri ve bilim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Robotik kodlama etkinlikleriyle çocuklarımız teknolojinin temel adımlarını öğreniyor. Artvin Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle iç içe büyümesine katkı sunacak sosyal, kültürel ve eğitsel etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Mercan Şefi Duygu Yazıcı’ da etkinlikte yaptığı konuşmada, “Buraya Güneş teleskobumuz, gece gözlem teleskobumuz ve birbirinden farklı bilim atölyelerimizle geldik. Çocuklarımız 3D modelleme çalışmalarıyla robotik kodlamanın temel eğitimlerini alıyor. Mikroskoplarımızla soğan zarı ve bitki hücrelerini inceleyebiliyorlar. Minik mucitler atölyemizde yaratıcılıklarını geliştirirken, güneş saati ve gök haritası atölyelerinde de astronomiyle tanışıyorlar” dedi