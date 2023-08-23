Arvis Games, 500 bin dolar tohum yatırım aldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kutu oyunları, mobil ve PC oyun kategorilerinde katma değeri yüksek oyunlar yapmak amacıyla 2019 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini açıklayan Arvis Games Yatırımcı Ortağı Atakan Bakılan, 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Arvis Games’i bir unicorn yapmayı hedeflediklerini söyledi.

İlk büyük yatırımlarını Re-pie tarafından aldıklarını aktaran Bakılan, “Re-pie’dan 2021 yılında 4,2 milyon liralık yatırım aldıktan sonra ivme kazandık. Fight Buddy isimli oyunumuz ile mobil oyun sektörüne de adım attık. Şu anda yaklaşık 20 çalışanımızla hem kendi oyunlarımızı üretiyoruz hem de diğer oyun şirketlerine oyun yapım hizmetleri veriyoruz” diye konuştu.

Mobil ve PC oyunlarına ağırlık vermeyi planlıyor

Geçmiş dönemde “Board Royale” isimli oyunları ile Kickstater’dan 250 bin dolar fonlandıklarını hatırlatan Bakılan, “Türk yapımı olan kutu oyunları arasında en büyük başarılardan birini elde ettik. Kickstater’dan elde ettiğimiz geliri, tekrar oyuna yatırarak şirketimizi büyüttük” dedi. Önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak mobil ve PC oyunlar üzerine çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydeden Bakılan, “Türkiye’de dijital oyunlara büyük ilgi olduğu için iç pazara yönelik oyunlar üzerine yoğunlaşacağız. Oyun sektörü dünyada çok ciddi bir pazar payına sahip ve gelişmeye oldukça açık bir sektör. Türkiye bu pazardan fazla pay almalı. Oyun sektörüne ve bu gibi katma değeri yüksek startuplara yatırımcıların daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.