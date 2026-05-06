Asansör sektörü Konya’da buluşuyor: ELEVEX 2026 kapılarını açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Asansör ve Teknolojileri Fuarı – ELEVEX 2026, Konya Ticaret Odası (KTO) Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuarın açılışına; Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Küçükhemek, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konya Şube Başkanı Erdem Naltekin, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Doç. Dr. Sercan Doğan, Vizyon Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Şerefli ve çok sayıda davetli katıldı.

“Asansör sektöründe güçlü bir şehiriz”

Fuarın açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, fuarcılığın şehir ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. ELEVEX 2026’nın asansör sektörünün geleceğine yön veren stratejik bir buluşma noktası olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, Konya’nın sektörde ulaştığı güçlü konuma vurgu yaptı. Konya’nın Türkiye asansör üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan, ihracat gücü yüksek bir merkez haline geldiğini belirten Öztürk, sektör temsilcilerini başarılarından dolayı tebrik etti. Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyonların, sektörleri küresel pazarlara açan önemli platformlar olduğuna değinen Öztürk, kısa süre önce gerçekleştirilen Konya Tarım Fuarı’nın uluslararası başarısının bu vizyonun en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Öztürk, ELEVEX 2026 ile bu başarının asansör sektöründe de devam ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür

Konuşmasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin fuarcılık altyapısına sunduğu katkılara da değinen Başkan Öztürk, fuar merkezinde gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri ve kısa süre içinde faaliyete geçecek ulaşım yatırımlarının önemine dikkat çekerek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Küresel ekonomide yaşanan gelişmelere rağmen Konya’nın üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürdüğünü belirten Öztürk, son açıklanan verilere göre şehrin ihracatının Nisan ayında yüzde 30’un üzerinde artış gösterdiğini ifade etti. Bu artışta, uluslararası fuarların oluşturduğu ticari hareketlilik ve sektörlere sağladığı motivasyonun önemli rol oynadığını vurguladı.

Başkan Öztürk, ELEVEX Fuarı’nın önümüzdeki yıllarda Konya’nın marka fuarlarından biri haline gelmesi için tüm paydaşlara iş birliği çağrısında bulunarak, organizasyonun küresel bir buluşma noktası olma potanseline dikkat çekti. Vizyon Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Şerefli de, gerçekleştirilen fuarın asansör sektörü açısından oldukça önemli olduğuna değinerek fuarın hayırlı olmasını diledi. Asansör sektöründeki yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin ve iş birliklerinin sergilendiği ELEVEX 2026, dört gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayarak sektöre önemli katkılar sunacak