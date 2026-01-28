Aselsan Konya ve SANLAB’dan savunma sanayinde stratejik güç birliği

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Savunma sanayi için yüksek katma değerli çözümler üreten Aselsan Konya ile savunma sanayine yönelik ileri teknoloji simülasyon ve hareketli platform çözümleri geliştiren SANLAB, Stratejik İşbirliği Protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile taraflar arasında uzun vadeli, sürdürülebilir ve yerli katkı oranını artırmaya yönelik güçlü bir işbirliğinin temelleri atıldı.

İşbirliği kapsamında; Aselsan Konya’nın ürün, cihaz ve sistemlerini yüksek kalitede, uygun maliyette ve en kısa sürede müşterilerine teslim etmek ve bahse konu ürün, cihaz ve sistemlerdeki yerli katkı oranını en yüksek seviyede tutmak hedeflerine yönelik olarak SANLAB’ın sahip olduğu mühendislik altyapısı, üretim kapasitesi ve teknolojik kabiliyetleri çerçevesinde, Aselsan Konya tarafından onaylanan faaliyet alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek. Protokol, savunma sanayinde yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesini ve yerli katkı oranının en üst seviyede tutulmasını hedefliyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen Stratejik İş Birliği Protokolü’nün imza töreni; Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy, Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Yılmaz, SANLAB Kurucu Ortakları Salih Kükrek ve Evren Emre’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Taraflar arasında tesis edilen stratejik işbirliği; belirlenen alanlarda SANLAB’ın yetkinliklerinin Aselsan Konya’nın ihtiyaçları paralelinde geliştirilmesini, kapasite ve kabiliyet artırıcı çalışmaların hayata geçirilmesini, maliyet düşürücü ve teknoloji geliştirici faaliyetlerin yürütülmesini kapsıyor. Bu kapsamda SANLAB, Aselsan Konya’nın ihtiyaçları doğrultusunda ilgili ürün ve hizmetlerde öncelikli tedarikçi konumunda yer alacak.

Stratejik İşbirliği Protokolü ile Aselsan Konya ve SANLAB karşılıklı bilgi paylaşımı, teknoloji geliştirme ve kapasite artırımı yoluyla savunma sanayinde katma değeri yüksek projelere birlikte imza atmayı hedefliyor.