ASELSAN’dan GTÜ' ye "Üniversite-Savunma Sanayii İş Birliği Ödülü”

ASELSAN’ın Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık vizyonu doğrultusunda üniversitelerle yürüttüğü stratejik ortaklıkları ödüllendirdiği ‘Üniversite-Savunma Sanayii Güç Birliği" töreninde, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Alkoy ödüle layık görüldü.



ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü’nde gerçekleşen tören; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, üniversite rektörleri ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla düzenlendi. Program kapsamında ASELSAN akademi mezuniyet töreni ve üç farklı üniversitede kurulan altı yeni ASELABS laboratuvarının açılışı gerçekleştirilirken, ASELSAN ile kritik teknoloji projelerinde iş birliği yapan ve üstün başarı gösteren 6 akademisyene "Üniversite-Savunma Sanayii İş Birliği Ödülü" takdim edildi.



Gebze Teknik Üniversitesine ödül



Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Alkoy, savunma sanayiine yönelik yürüttüğü nitelikli Ar-Ge çalışmaları ve ASELSAN ile gerçekleştirilen proje bazlı iş birliklerine sunduğu katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Alkoy, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı.

Düzenlenen etkinlikte ‘ASELSAN Akademi Mezuniyet Töreni’ de gerçekleştirildi. Bugüne kadar 536'sı yüksek lisans, 20'si doktora olmak üzere toplam 556 çalışanın mezuniyet derecesi aldığı ASELSAN Akademi'de, bu yıl 86'sı yüksek lisans ve 9'u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 95 Aselsan personeli daha eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Akademi ile savunma sanayii iş birliğinin, "Türkiye Yüzyılı"

ASELSAN Akademi’nin kurucu paydaşlarından biri olan Gebze Teknik Üniversitesi, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu ileri teknoloji çözümlerini akademik birikimle harmanlamaya devam ediyor. Törende yapılan konuşmalarda, akademi ile savunma sanayii iş birliğinin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında kritik teknolojilerin millileştirilmesindeki önemi vurgulandı.