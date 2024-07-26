“Asgari ücrette Finlandiya'yla rekabet ediyor olmalıydık”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bir dizi programa katılmak üzere Bursa’ya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin düşen ihracat verilerini de değerlendirdi. Türkiye’nin katma değeri yüksek olan ürünler konusunda ihracatının artması gerektiğine vurgu yapan Özel, “Türkiye çok büyük iki açımızın içindedir. Bugün asgari ücret alan için çok düşüktür, veren için yüksektir. Bugün dolar kuru bizim için çok yüksektir, ihracatçı için çok düşüktür. Bunun sebebi orta gelir tuzağıdır. Orta gelir tuzağının en büyük sebebi geçmiş yöntemlerle bu dönemde üretim ve ihracat yapmaya çalışmaktır. Penye üreterek fason kot üreterek ve bununla tutunmaya çalışarak 9 bin- 12 bin dolar sınırında kalırsınız, ilerleyemezsiniz. Bu yirmi, otuz yıl öncesinin işiydi. Bugün de ihtiyaç kadar üretilir ama bugün esas ağırlığın yüksek katma değerli ihracat ürünlerinde olması gerekirdi” dedi.

Türkiye’nin bugün çip, dokunmatik telefon gibi üretimlerde yer alması gerektiğini söyleyen Özel, “En çok ithal ettiğimiz ürünlerin teknoloji ürünleri olup en çok ihraç ettiğimiz ürünlerin çimento ve tekstil ürünleri olması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Elbette tekstil olmalıydı, korunmalıydı. Ama Hindistan'la, Mısır'la rekabet ettiğimizde onların asgari ücretiyle rekabet etmeniz lazım. Dünyanın en düşük asgari ücretleriyle emsal oluyorsunuz. Oysaki AR-GE'ye inovasyona dayalı ve üniversite sanayi iş birliğiyle yüksek katma değerli ürünleri üretiyor ve satıyor olsaydık şu anda asgari ücrette Finlandiya'yla rekabet ediyor olmamız gerekirdi” ifadelerini kullandı.