"Asgari ücrette tarafların uzlaşacağı adil bir kararın çıkacağına inanıyoruz"

2025 yılının sonuna yaklaşırken, çalışma dünyasının gözü kulağı 2026 yılı asgari ücret zammında. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 2026 yılı bütçe tasarısında yer alan veriler; hem enflasyon beklentileri hem de ücret desteği ödeneği açısından dikkat çekerken, Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Mustafa Teke, asgari ücret görüşmelerinin Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, “Asgari ücret görüşmeleri; hem çalışanlarımızın refahı hem de işverenlerimizin sürdürülebilirliği açısından ülke ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Enflasyonun etkilerini en aza indirerek çalışanların alım gücünü korumak, aynı zamanda üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamak bu süreçte en temel önceliklerimiz arasında yer almalıdır.” dedi.

Teke, görüşmelerden tüm tarafların uzlaşacağı adil bir kararın çıkacağına inandığını ifade ederek şöyle konuştu:

“İş dünyası olarak bizler, çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını almasını destekliyoruz. Ancak aynı zamanda işletmelerimizin üzerindeki mali yüklerin de dengeli biçimde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü güçlü işletmeler, güçlü istihdamın ve dolayısıyla güçlü bir ekonominin teminatıdır. 2026 yılı asgari ücreti belirlenirken hem sosyal hem de ekonomik gerçeklerin dikkate alındığı, tüm tarafların uzlaşacağı adil bir kararın çıkacağına inanıyoruz. Çalışanına değer veren, üretimi ve istihdamı koruyan bir ekonomi anlayışının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”