ASHİB Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz TİM yönetimine seçildi

ADANA/EKONOMİ

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Yönetim Kuruluna seçildi. Adana’da ton balığı üreticisi Sasu’nun da Yönetim Kurulu Başkanı olan Yamanyılmaz, su ürünleri sektörünün tanınmış sanayicileri arasında yer alıyor.

TİM’in 33’üncü olağan genel kurulu sonrasında belirlenen yeni yönetimde Mustafa Gültepe başkan olarak görev yaparken; yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Can Yamanyılmaz, Celal Kadooğlu, Cem Seven, Erdem Çenesiz. Hüseyin Memişoğlu, İbrahim Pektaş, Melisa Tokgöz Mutlu, Orhan Gazi Yiğitbaşı, Ömer Celal Umur ve Salih Zeki.

TİM’in denetim kurulu ise; Burak Yakın, Ethem Tanrıver ve Hayrettin Uçak’tan oluştu.