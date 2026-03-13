Askon, 2026’da katma değeri artırmaya odaklandı

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Türkiye’de 3, ABD’de 1 şirketiyle faaliyetlerine devam eden Askon, 2026’da Askon Demir-Askon Mechanics-Askon Design Center Grup Şirketleri’nde katma değeri artırmaya odaklandı. Çelik Servis Merkezi olarak maden işletmeleri, iş makineleri, araç üstü ekipman, havalimanı zemin araçları, demiryolları ve raylı sistemler gibi farklı sektörlerdeki orijinal ekipman üreticilerine ve son kullanıcılara siparişe dayalı üretim modeliyle komponent üretimleri yapan şirket, bu üretimlerini 32 farklı ülkeye, kendi tasarımı ve kendi üretimi olan metal dekoratif ürünlerini de e-ihracat üzerinden 6 kıtada 69 ülkeye ihraç ediyor. Askon Demir Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, bu yıl katma değeri; hızlı ve zamanında teslimat, kalite tutarlılığı, raporlama, izlenebilirlik ve müşterinin prosesine entegre olabilme becerileriyle artırmayı planladıklarını söyledi.

Askon’un 2021 yılında aile-şirket anayasasını hazırladığını dile getiren Konyalıoğlu, “100 yıla yaklaşan tecrübenin verdiği güven ve yüklediği sorumluluk ile üçüncü kuşak temsilcisi olarak şirketlerimizde dördüncü kuşağa merhaba dediğimiz dönemden geçiyoruz. Bu dönemi iç huzurumuzla karşılamak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilecek yapıyla devam ettirebilmek için hazırladığımız Aile-Şirket Anayasamızın 5’inci yılındayız. Bu 5 yılda değişimi ve dönüşümü nasıl yönetmemiz gerektiği konusunda küresel ve bölgesel öyle derin hadiseler oldu ki, Aile-Şirket Anayasası da bunlardan nasibini aldı ve bu dinamik yapıda gururla dördüncü kuşağa hoş geldiniz dedik” ifadelerini kullandı.

2024’ün herkes için zor bir yıl olduğunu ve bu yorgunlukla karşılanan 2025 yılında da hedeflere ulaşılamadığını söyleyen Konyalıoğlu, “2025, bizim gibi siparişe dayalı ve yüksek operasyon becerisi gerektiren üretim firmaları için sadece çalışarak kazanç sağlanabilecek bir yıl değildi. Küresel ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik, ABD ve AB ülkelerinin korumacı politikaları yanında, enflasyon ile artan maliyetlerimiz ve güçlü TL nedeniyle, yıllarca büyük emeklerle kazanılmış ihracat müşterilerimizde küçüldüğümüz bir yıldı. İçeride dezenflasyon programının yavaş ve maliyetli ilerleyişi, dışarıda jeopolitik risklerin ekonomik gündemin merkezine oturması bu sonucun ana sebebi oldu. Talep tarafında azalma, tahsilat tarafında endişeler, finansman tarafında sıkışma, maliyet tarafında enflasyon 2025 yılında istediğimiz sonuçlara ulaşmamızı engelledi” diye konuştu.

“2026’da bilanço yapısını güçlendireceğiz”

2026’ya daha pozitif bir ajandayla başladıklarını, ancak savaş gündeminin, yılın daha ilk çeyreğinde planı yeniden yapma ihtiyacını doğurduğunu aktaran Konyalıoğlu, “Hayatta kalma mücadelesi veren şirketlerimiz rekabet gücünü korumak için yapması gereken enerji verimliliği, proses iyileştirme, otomasyon gibi alanlardaki yatırımları ertelemeye başlıyor. Bu yüzden, grup şirketlerimizde bilanço kalitesi, katma değerli üretim, her seviyede ve birimde sahada fiilen olma, dijitalleşme ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) hazırlığını 2026 ajandamızın merkezine aldık. Bilanço kalitesini güçlendirmek için 2026’da ciro ile birlikte karlılığı da garanti altına alabileceğimiz daha yüksek bir satış döngüsü ve buna paralel bir stok devir hızına, alacak ve tedarikçi vadeleri ile daha sıkı bir risk ve tahsilat yönetimine, finansman maliyetine ve operasyonel verimliliğe daha fazla yer verdik. 2026’da planladığımız makine yatırımlarımızla yeni nesil teknoloji transferine devam etme çabamız yanında, katma değerli üretim, hızlı ve zamanında teslimat, kalite tutarlılığı, raporlama, izlenebilirlik ve müşterinin prosesine entegre olabilme becerilerimizle artırmayı planladık” diye konuştu.

“Bu yıl enerjiye odaklanıyoruz”

Avrupa Birliği’ne satış yapan firmalar için SKDM gündeminin artık kapıya dayanan bir zorunluluk olduğunu dile getiren Konyalıoğlu, “Enerjide tüketimi ölçme, veri toplama, raporlama ve verimliliği artırma projelerimize bu yıl odaklanmak istiyoruz. Böylelikle çevresel sürdürülebilirliği bir maliyet kalemi gibi değil, verimlilikle birleşen bir rekabetçilik projesi gibi değerlendiriyoruz. Bu noktada ASKONext 2035 vizyonumuzda Askon Dijital Dönüşüm Strateji Dokümanımızın ilk versiyonunu (ASD3 2030) hazırladık. Bu strateji içerisinde dönüşümü tetiklemek, karar kalitesini artırmak ve süreçleri otomasyona taşımak için kendi bünyemizde Yapay Zeka ve Veri Bilimi Çalışma Ekibi’ni oluşturduk” açıklamalarında bulundu.

Beşeri sermayenin okullardan hangi seviyede yeterlilik ve yetkinlikle iş hayatına katıldığı sorusunun Türkiye sanayisinin önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade eden Konyalıoğlu, “Askon Akademi’yi kurmamızın sebebi de bu. Rekabetçilik gündemi, yalnız teknoloji ve sermaye ile değil, insan kaynağı kalitesiyle de doğrudan ilişkili olacağından milli eğitim reformu, sorgulayıcı ve öğrenmeyi öğreten ve sürekli gelişimi öncelikleyen bireyler geliştirmeye evrilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“2026, fırsat ve riskin aynı anda büyüdüğü bir eşik”

2026’nın doğru yönetilirse, dezenflasyonun gecikmiş etkileriyle bilançoların toparlanabileceği, fakat jeopolitik ve enerji riskleri uzarsa yeniden maliyet şoku yaşanabilecek bir yıl olduğunu söyleyen Konyalıoğlu, “Fırsat ve riskin aynı anda büyüdüğü bu eşikte, öngörülebilirliği ve maliyet disiplinini yeniden tesis edebilmemiz için dezenflasyon sürecinde başarı, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve finans maliyetlerinde devlet teşviklerinin artırılması, insan kaynağının iş hayatına daha hazır gelmesi için kamu, özel sektör, eğitim kurumları arasında uygulamalı, daha modüler ve daha hızlı adaptasyon programlarının geliştirilmesi, SKDM ve benzeri regülasyonlarda metodoloji birliğinin sağlanması, bizlerin 2026 yılında toparlanmasına ve sonrasında da Türkiye’nin ikinci yüzyılına yakışır hamleleri yapmamıza zemin hazırlar” ifadelerini kullandı.