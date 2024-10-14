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ASKON Balıkesir’de Fatih Güngör güven tazeledi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Balıkesir Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu’nda Kurucu Başkan Fatih GÜNGÖR yeniden seçilerek güven tazeledi.

Haber Merkezi
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ASKON Balıkesir’de Fatih Güngör güven tazeledi
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ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Üyelerin çoğunluğunun katılımıyla gerçekleşen, Divan Başkanı Eşref USLU ve divan heyetinin seçilmesiyle devam eden genel kurulda, Başkan Fatih GÜNGÖR ve yönetimi oy birliğiyle yeniden göreve seçildi.

Seçimin ardından geçmiş bir yılın değerlendirmesi ve gelecek dönem için önemli mesajlar veren Başkan Güngör “Milli Kalkınmanın Güçlü Adı şiarıyla bir sene içerisinde birçok organizasyon gerçekleştirdik. Balıkesir iş dünyasının tüm temsilcileri ile güzel bir birliktelik sağlayarak derneğimizi bir buçuk yıl gibi kısa bir süre zarfında Balıkesir’de saygın bir konuma getirdik. Dürüst ve ahlaklı ticaret anlayışını şiar edinerek şehrimizin ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düstur ile yeni dönemde de, üyelerimize fayda sağlayacak planlamalar yaparak organizasyonlarımız ve çalışmalarımız devam edecek” değerlendirmelerinde bulundu.

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