ASKON Bursa Gençlik Çalıştayı’nda geleceğin rotası çizildi

EKONOMİ (BURSA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen "ASKON Bursa Gençlik Çalıştayı", Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) gerçekleştirildi. Fikir maratonunda gençler; girişimcilik, felsefe, psikoloji, tarih, insan hakları, teknoloji, adalet, eğitim, Türk kültürü ve milli kalkınma olmak üzere 10 farklı komitede, güncel meseleleri masaya yatırarak çözüm önerileri geliştirdi. ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, "Gençlerimizin gelecek adına önemli projelere ve fikirlere imza atacağı sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefledik. Bizler kökleri son derece kuvvetli bir milletin temsilcileriyiz. Bu yüzden gençlerimizi de öncelikle nasıl bir medeniyete ve kültüre sahip olduğumuzu bilerek geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. Çalıştayımızı da ‘köklerinden geleceğe’ sloganımızla bu doğrultuda gerçekleştirdik” dedi.

Çalıştayın akademik katkısını ve gençlerin entelektüel gelişimine etkisini değerlendiren BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, "Gençlik, bir bireyin hayatındaki en dinamik ve zihni üretkenliğin en yüksek olduğu kritik dönemlerden biridir. Bu çalıştayı; gençlerimizin kendilerini tanımaları, sorumluluk almaları, fikir üretmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceklerini bilinçli şekilde planlamaları için çok kıymetli bir fırsat olarak görüyorum" diye konuştu.

"Erdem-değer-eylem çerçevesinde bir eğitim"

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, yeni eğitim modellerinin toplumsal değerlerle bütünleştiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz için, hayata geçirdiğimiz yeni Maarif Modeli ile 'Erdem-Değer-Eylem' çerçevesinde bir yaklaşım sergiliyoruz. Gençlerimizin çalışkanlıklarını ahlak ve kültürümüzle birleştirmelerini önemsiyoruz. Bu çalıştayda ortaya konulan katkılar, eğitim vizyonumuzun pratik uygulamaları açısından kıymetlidir." dedi.

"Artık söz de gelecek de bizim"

ASKON Bursa Gençlik Çalıştayı Genel Koordinatörü Muhammet Emin İlhan ise çalıştay hakkında, "Amacımız, gençlerimizin seslerini duyurabilecekleri sürdürülebilir bir platform oluşturmaktır. Bugün tatilde olmak yerine, geleceğin sorunlarını çözmek için burada olan arkadaşlarımla gurur duyuyorum. 10 farklı komitede fikir üreterek geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Artık söz de gelecek de bizde." ifadelerini kullandı.