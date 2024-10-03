ASKON Bursa, hem kendisini hem şehri geliştirecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Düzenlenen genel kurul ile birlikte güven tazeleyen ve görevine 3 yıl daha devam edecek olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi Başkanı Emre Yıldız, “Bursa’mızın potansiyelinin farkındayız, hedeflerimiz büyük. Bursa doğal güzellikleri ile sanayi ve teknoloji uyumunu başarmış dünyanın nadir birkaç şehrinden birisi. ASKON Bursa olarak şehrimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bütün paydaşlarıyla birlikte üyelerimizin ve kentin gelişimine katkı sunacak projelerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Görevdeki ilk 3 yılında ASKON Bursa’nın kuruluş ve yapılanma süreciyle geçtiğini vurgulayan Yıldız, “Sadece yönetim kadrosunun değil üye profilinin de Bursa’daki etkin ve güvenilir iş insanlarından oluşması bize önemli bir avantaj sağladı” diye konuştu. Organik olarak büyüyen ve samimi bir ortamda üyelerinin sorunlarına çare bulmaktan, kenti ileriye taşımaktan başka bir amaç gütmediklerinin altını çizen Emre Yıldız, ulusaldan aldıkları güçle şehirde etkin bir STK olacaklarını söyledi.

Bursa Şubesi olarak şehirdeki resmi kurumlarla sürekli temas halinde olduklarını da söyleyen Yıldız, “Yeni dönemde de bu süreci devam ettirip hem dernek olarak gelişimimizi sürdürmeyi hem de toplumdaki saygınlığımızı artırmaya odaklandık” ifadelerini kullandı.