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ASKON Bursa’da Emre Yıldız güven tazeledi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste ile gerçekleştirilen seçimde mevcut Başkan Emre Yıldız güven tazeledi.

Ali Şahin
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ASKON Bursa’da Emre Yıldız güven tazeledi
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EKONOMİ/BURSA
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu, Bursa Business School’da gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Emre Yıldız güven tazeledi. Genel Kurulda konuşan ve Türkiye çapında 13 binden fazla kurumsal üyesiyle, 1 milyonu aşkın istihdamı kapsayan iş gücü ve 15 milyar dolarlık ihracat katkı payı bulunan ASKON’un bir “yarın inşası” idealiyle yoluna devam ettiğini söyleyen Yıldız, “ASKON, üyelerine sağlam adımlar atmaları için altyapı desteği verirken, ülkemizin küresel arenada rekabet gücünü artırmak için de araştırma geliştirme çalışmalarını gerçekleştiriyor. ASKON, ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, haksızlıkların giderilmesi için mücadele vermek ve iktisadi hayatın “ahlaki” temelde şekillenmesine katkıda bulunuyor. Yeni dönemde de ülkemizin büyümesi ve ekonomimizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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