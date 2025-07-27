Askon, dünyanın ilk 5 çelik servis merkezi arasında yer almayı hedefliyor

DUYGU GÖKSU / DENİZLİ

Denizli’de Askon Demir Çelik tarafından medya buluşması yapıldı. Tesis turu ile başlayan toplantıda, şirketin vizyonunu, Çin ve Almanya izlenimlerini anlattığı bir sunum yapan Genel Müdür Yardımcısı Murat Özdemir, Askon’un Denizli’den çıkan bir sanayi markası olarak, dünyanın ilk 5 çelik servis merkezi arasında yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Denizli’nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak Askon’un 93’üncü yılında olduğunu, e-ticaret ve tasarım birimi kurduklarını söyleyen Özdemir, “2016 yılında başlayıp, 2019 yılında olgunlaştırdığımız tasarım tarafı var. 2035 yılına gelindiğinde ticaretin yaklaşık yüzde 85’inin e-ticarete taşınması bekleniyor. Biz de kendimizi kurumsal sürdürülebilirlik tarafında korumak adına bünyemizde bir e-ticaret ve tasarım birimi kurduk. Tasarım merkezimiz 2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite oldu. Tamamlayıcı mobilya ürünlerimizi, tüm dünyaya e-ticaret kanalları üzerinden satar vaziyete geldik. Ürünlerimizi 6 kıtada 69 ülkeye satıyoruz. Denizli’deki tesisimiz, birinci faz sac işleme merkezi. Burada işleyip parçalar halinde Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim merkezimize gönderiyoruz. Gebze’de de bölgesel hammadde depomuz ve Amerika’da uluslararası tarafta şirketimiz var” diye konuştu.

4 ana başlıkta 40 farklı sektöre hizmet verdiklerini ve bunun ciddi bir operasyon gerektirdiğini vurgulayan Özdemir, “Bunu sağlamak için bir dijital dönüşüm projesi başlattık. Bu kadar sektöre aynı zamanda hizmet verebilmek, hem iş kültürü, hem tecrübe, hem de makine çeşitliliğiyle herkesin yapabileceği bir husus değil. Dolayısıyla bu kadar sektöre hizmet verebiliyor olmak da rekabet gücümüzü artırıyor. Dolayısıyla dijitalleşme, risk yönetimi ve rekabette bize artı değer yaratıyor” dedi.

“Türk iş dünyası, oyunu şekillendiren aktörlerden olmalı”

ASKON’un yakın dönemde gerçekleştirdiği Çin ve Almanya ziyaretlerinden elde edilen gözlemleri paylaşan Özdemir, "Türkiye-Çin ve Türkiye-Avrupa arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliklerini daha geniş bir küresel bağlamda değerlendirmek, lojistikten yatırım fırsatlarına, politik risklerden yeni ticaret modellerine kadar birçok başlıkta karar vericilere operatif ve stratejik seviyede farklı bir perspektif sunmayı amaçlıyoruz. Temel motivasyonumuz, Türk iş dünyasının yalnızca oyunun içinde değil, sizlerin desteğiyle oyunu şekillendiren aktörlerden olmasına katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Okan Konyalıoğlu: “Türkiye, sanayi politikalarında dünyadaki genel eğilimin tersine gidiyor”

Sunumun ardından soru cevap bölümünde değerlendirmelerde bulunan Askon Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu da, “Türkiye, sanayi politikalarında dünyadaki genel eğilimin tersine gidiyor. Bu da üreticiye büyük bir yük getiriyor. Sanayiciler, yatırım yapmakta ve istihdam sağlamakta ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu zorluklar, Türk sanayisinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Çözüm için daha etkin politikalar gerekiyor” dedi.

Şirketin çelik sektöründe uluslararası pazarda lider bir aktör olma hedefini sürdürdüğünü dile getiren Konyalıoğlu, Çin ve Almanya’daki iş geliştirme programlarının, firmanın küresel rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.