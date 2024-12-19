Askon Eskişehir Başkanı Ünlü: “Kentsel dönüşümün anahtarı, siyasetin gölgesinden uzak çözüm”

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Bütün dünyanın zaman zaman yaşadığı depremlerin, Türkiye’de çok sık ve çok yakından yaşandığı için "kentsel dönüşüm" kavramının hemen hemen her vatandaşın aşağı yukarı hâkim olduğu bir konu haline büründüğünü açıklayan ASKON Eskişehir Başkanı Ali Semih Ünlü, “Aslında herkesin bildiği gibi kentsel dönüşüm, hepimiz için hayati önem taşıyor, tabii olarak hepimiz konuyu bilmeli veya öğrenmeliyiz” diye konuştu.

Türkiye’de kentsel dönüşümün özellikle Marmara Depremi'nden sonra değişen yasalarla birlikte yeni yapılan binalarda doğal olarak hayata geçirildiğini aktaran Ünlü, “Bunu da yakın zamanda gördük. 11 şehrimizde yaklaşık 40 bin bina yıkıldı, 200 bine yakın bina ağır hasar gördü. Ancak 2001 yılından sonra yapılan binaların, bu binalar içindeki oranı 10 binde 5 idi. Bu durum da bize sağlam binaların depremlerde içerisinde yaşayanlara nasıl bir güvence verdiğinin bir numaralı kanıtı olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Büyük Deprem'den sonra devletin yaklaşık 650 bin hak sahibi için büyük bir konut ve işyeri yapım çalışması başlattığını, ancak halihazırda deprem yaşamayan şehirlerimizin birçoğunda milyonlarca konutun yeniden yapılması gerektiğini dile getiren Ünlü, “Eskişehir'de acilen yıkılıp kentsel dönüşüm yaşaması gereken 10 bin binanın olduğu söyleniyor. 40 binden fazla binanın da bir an önce yeniden inşası çok konuşulan bir gerçek olarak karşımızda duruyor” ifadelerini kullandı.

İmar planlarında düzenleme yapılmalı

Kentsel dönüşüm farklı yöntemlerle gerçekleştirilebildiğini belirten Ali Semih Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gözetiminde, imar planlarında yapılacak düzenlemelerle büyük alanlarda hayata geçirilecek dönüşüm, en sağlıklı yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bunun dışında belediyeler marifetiyle ada bazlı plan değişiklikleriyle yapılan dönüşüm de değerlendirilmesi gereken etkili seçenekler arasındadır. Bütün bunların dışında, belediyelerin ürettiği yeni arsalar ve eski yerleşim alanlarındaki imar planlarında yapılan değişikliklerle kat arttırımı yollarıyla da dönüşüm gerçekleşebiliyor. Konuyla ilgili yasanın çıkmasıyla birlikte vatandaşlarımız, Bakanlığın teşvikleriyle, müteahhit marifetiyle büyük bir dönüşüm yaşıyor zaten. Örneğin, Eskişehir'de Emek, Büyükdere, Çamlıca, Eskibağlar, Göztepe, Yıldıztepe gibi birçok mahallemizde bu yöntemle belki de vatandaşlarımız hissetmeden kentsel dönüşüm yaşandı. Bütün bu konuşmalar sırasında, yıllar içerisinde gördük ki, kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel, tıpkı sorunun çözümündeki gibi siyaset ve siyasetçi.”

haber-gorsel-w4js.jpg" alt="" width="690" height="386" />

“Son bina dönüşünceye kadar birlikte hareket edilmeli”

Büyük Deprem'de bazı siyasi partilerdeki siyasetçilerin bölgede yaşayan vatandaşları yanıltıp eksik bilgi vermeleri nedeniyle birçok bölgede kentsel dönüşüm yapılamadığını söyleyen Ali Semih Ünlü, “Bu durum bölgedeki kayıplarda bahsi geçen partilerin üstüne sorumluluk yüklemiştir. Şimdilerde de başta İstanbul olmak üzere Eskişehir’imizde de "Kentsel dönüşümü devlet yapsın, belediyelerin yapacak hiçbir şeyi yok" mantığıyla hareket eden siyasetçiler yüzünden maalesef ülkece topyekûn olarak girişmemiz gereken bu işin yine sekteye uğradığı görülmektedir. İşte tam da bu yüzden konu kentsel dönüşüm olduğunda bütün siyasetçilerin, popüler siyasetin tuzaklarına düşmeden konuya yaklaşması ve bir an önce "dönüşüm gereken bina" kalmayıncaya kadar bir ve beraber olarak çalışmamız gerekiyor” açıklamalarında bulundu.